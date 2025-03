En cette semaine internationale des droits des femmes, les associations de femmes de la région de Kaolack se sont réunies en un seul bloc pour exprimer leurs doléances inscrites dans un mémorandum lu devant le gouverneur de Kaolack.

Pour la première fois, les femmes de la région de Kaolack ont adopté une méthode qui semble efficace pour se faire entendre par nos autorités, en cette semaine internationale dédiée à leurs droits. En effet, des associations et groupements de femmes, tous secteurs d’activités confondus, ont fait bloc pour exposer leurs doléances au régime en place. Une grande manifestation a été organisée hier sous la présidence du gouverneur de Kaolack, qui est venu se joindre à ces dames qui lui ont remis un mémorandum.

D’après Fatou Kiné Diassé, porte-parole des femmes, les autorités sénégalaises ont certes fait des efforts pour la dignité de la gent féminine, mais il reste encore beaucoup à faire. Ainsi, dans une zone où l’agriculture constitue l’un des secteurs d’activités les plus porteurs, Mme Diassé a plaidé pour un accès facile des femmes aux terres et aux intrants agricoles afin d’assurer leur survie dans une région où le monde rural reste défavorisé. De plus, la faible représentation des femmes dans les commissions de distribution des semences, d’engrais et de machines agricoles a été dénoncée par les femmes de Kaolack.

Dans le même sillage, elles ont exprimé leurs préoccupations face à l’insuffisance des unités de fabrication et de conservation des produits laitiers gérées par elles. La liste de leurs doléances, bien que non exhaustive, inclut la faible professionnalisation des femmes agricultrices et éleveuses, le problème de commercialisation des produits transformés, l’analphabétisme, le faible accès à l’information, les défis de maintien des filles à l’école ainsi que le taux important d’abandon des filles dû aux mariages et grossesses précoces.

Parler de la problématique de la femme sans évoquer la recrudescence des violences basées sur le genre et l’absence de dénonciation des auteurs serait une grave omission, aux yeux de ces femmes déterminées à retrouver leur dignité dans tous les secteurs de la vie active. C’est pourquoi le mémorandum prend en compte ces deux aspects.

Parité et révision de la loi sur la paternité

Bien que des efforts aient été faits par nos autorités pour l’égalité des chances à travers la loi sur la parité, les femmes de Kaolack estiment que son application rigoureuse reste un obstacle à son effectivité. La faible représentativité des femmes au niveau des instances de décision, l'insuffisance du renouvellement des instances dirigeantes des organisations de femmes ainsi que la non-effectivité de l’application de la loi sur la parité au niveau des instances électives et semi-électives constituent des entraves qui invitent à des mesures urgences.

Après cette plaidoirie, il a été question de formuler des pistes de solution. Fatou Kiné Diassé suggère l’attribution de parcelles au profit des femmes pour les activités agricoles et d’élevage, la représentation à 50 % des femmes dans les commissions de distribution des semences et d’intrants agricoles, la construction d’équipements de transformation et de conservation des produits laitiers ainsi que la mise en place de fonds de roulement. Sans oublier la professionnalisation des agricultrices et des éleveuses par le renforcement de leurs capacités, l’accès au marché national et international ainsi qu’au e-commerce.

À ces solutions, s’ajoutent la décentralisation des mécanismes de financement du ministère des Femmes, de la Famille, suivant les pôles territoriaux, l’accès au crédit à des conditions soutenables, la lutte contre les mariages et grossesses précoces par la sensibilisation sur la santé reproductive, le relèvement de l'âge du mariage à 18 ans chez la jeune fille, la révision de la loi 196 du Code de la famille relative au refus de paternité et l’application de la loi sur la parité.

Ces doléances et pistes de solution seront transmises au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, par le gouverneur de Kaolack, qui a rassuré les femmes sur l’engagement du nouveau régime à tout mettre en œuvre pour que la femme soit épanouie. ‘’En ce qui concerne le savoir, le rapport entre l’accès des hommes et des femmes s’est inversé en faveur des jeunes femmes. La loi sur la parité est une opportunité d’accès des femmes au pouvoir, car elle assure un égal accès aux instances électives. Le ministre de l’Agriculture m’a demandé de mettre l’accent sur la disponibilité du matériel agricole auprès des coopératives, des groupements féminins et des associations de jeunes. Ce qui montre que le régime accorde une importance à l’accès aux activités de production. Surtout que le chef de l’État a récemment demandé que diligence soit apportée au projet de loi portant sur l’autonomisation économique des femmes’’, a défendu le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt.

Alioune Badara Diallo Kane