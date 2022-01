Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a signé, hier, des conventions avec le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, en visite officielle à Dakar. Ces accords de plus 177 milliards de francs CFA concernent notamment le Programme d’appui et d’accélération industrielle, à la compétitivité et à l’emploi, le Programme de désenclavement des zones minières pour la phase 1 et d’un don d’environ 580 millions de francs CFA pour le Programme de partenariat d’affaires pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Le président de la Banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina, est une visite officielle à Dakar du 26 au 28 janvier 2022. Il conduit une délégation comprenant la vice-présidente par intérim chargée du Développement régional de la banque, Yacine Fal, la directrice générale de la banque pour la région Afrique de l’Ouest, Marie-Laure Akin-Olugbade, le directeur général adjoint Joseph Martial Ribeiro et le responsable du bureau pays de la banque Mohamed Cherif. Le président de la première institution multilatérale de développement africaine a été reçu en audience par le président de la République, Macky Sall, avec qui il a eu des échanges approfondis sur la coopération entre son institution et le Sénégal. Il s’est également entretenu avec le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et son homologue des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Sénégal.

Sa rencontre avec ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a permis, hier, la signature d’accords de financement pour des projets phares du Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2 A). ‘’Nous avons procédé à la signature de conventions de financement relatives au Programme d’appui et d’accélération industrielle, à la compétitivité et à l’emploi, au Programme de désenclavement des zones minières pour la phase 1, pour un montant global de 177 milliards de francs CFA. A cela s’ajoute un protocole de don que nous venons également de signer pour le Programme de partenariat d’affaires pour les petites et moyennes entreprises (PME) d’un montant d’environ 580 millions de francs CFA’’, renseigne Amadou Hott.

Le ministre chargé de la Coopération a souligné que le Programme d’appui et d’accélération industrielle à la compétitivité et à l’emploi bénéficie d’un prêt concessionnel d’un montant de 71,5 milliards de francs CFA, a pour objectif de soutenir la relance économique, l’accélération de l’industrialisation et la création d’emplois au Sénégal. ‘’La Bad vient ainsi soutenir le mécanisme de relance du Pap2A. Ce programme matérialise l’appui de la Bad à la mise en œuvre du Programme d’accélération à la compétitivité et à l’emploi. Ce programme doit aider à l’accélération de la compétitivité des chaines de valeur prioritaires des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et l’accroissement des investissements privés et des partenariats public-privé. Le programme est structuré autour de quatre composantes. Il s’agit du renforcement de compétitivité des chaines de valeur, la création de plus de valeur ajoutée et d’emplois, la mise en place d’une task force compétitive à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal. C’est un programme décentralisé’’, témoigne le ministre.

Parmi les composantes de ce programme, Amadou Hott a cité l’assistance technique et la formalisation des technologies par le biais du fonds à frais partagé qui sera géré par l’Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Il y a aussi l’accès au financement des MPME formelles et informelles, à travers les mécanismes de garantie du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) ou des Systèmes financiers décentralisés (SFD). Il y a également le financement des femmes avec la Délégation rapide pour l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes (Der/FJ) qui va recevoir une partie du financement. En même temps, le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) qui permettra aux entreprises d’avoir des capitaux propres qui leur permettront de lever de la dette auprès du système bancaire, etc.

‘’Le Programme de désenclavement des zones agricoles et minières concerne un montant de 110 milliards F CFA, pour permettre aux acteurs d’être compétitifs. Avec ce programme, la zone Nord pourra être désenclavée et la production agricole, rizicole pourra être acheminée vers les marchés et cela permettra aux acteurs d’être plus compétitifs. Avec le Pafa qui a pour objectif de renforcer le développement économique et social, 120 PME et PMI sénégalaises auront accès à de nouveaux marchés au Sénégal et à l’extérieur’’, poursuit-il.

Pour sa part, le président de la Bad a insisté sur l’importance des infrastructures dans le développement de l’intégration africaine. ‘’On ne peut pas réussir l’intégration régionale sans les infrastructures qui lient un pays à un autre. Nous avons construit avec les autorités sénégalaises et gambiennes le pont reliant les deux pays ; un autre est en train d’être construit à Rosso, en Mauritanie, pour le même but", soutient Adesina lors de sa rencontre avec le secteur privé national à cette occasion.

D’après lui, il y a ‘’beaucoup de choses’’ à faire dans le domaine des infrastructures, même si plusieurs réalisations ont été faites dans ce secteur. Car le patron de la Bad a relevé que le manque d’infrastructures est évalué entre 68 et 108 milliards de dollars, soit entre 40 000 et 63 000 milliards de francs CFA par an pour l’Afrique. ‘’Cela concerne surtout les domaines de l’eau, de l’énergie, de l’assainissement, du digital, des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Il nous faut donc des infrastructures en grand nombre’’, ajoute-t-il.

Notons que le déplacement du président de la Banque africaine de développement, sera l’occasion, pour lui, de visiter des projets financés par l’institution et de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. ‘’La visite intervient dans le sillage de la mise en service du Train express régional en décembre dernier et pour lequel la Banque africaine de développement a apporté une contribution de 120 milliards de francs CFA. En novembre 2021, la banque et ses partenaires ont posé la première pierre du pont entre le Sénégal et la Mauritanie – un projet pour lequel la banque a mobilisé 41 millions d’euros. Ce sont deux projets structurants relatifs à la mobilité urbaine et à l’intégration régionale’’, rapporte un communiqué publié sur le site de la Bad.

Plus de 67 milliards F CFA pour l’entrepreneuriat des jeunes et femmes

Il est aussi indiqué dans le texte qu’une des étapes de l’agenda du président de la banque sera la rencontre avec la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ). Celle-ci s’active dans la promotion de l’auto-emploi des jeunes et des femmes, la mobilisation des ressources et le financement de projets de création d’entreprises et d’activités génératrices de revenus. La Banque africaine de développement a accordé un prêt de 115 millions d’euros (soit plus de 67 milliards de francs CFA) pour le financement du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes. ‘’Cette visite témoigne de l’excellence des relations entre le Sénégal et la Banque africaine de développement, engagée dans le financement de projets structurants tels que le Train express régional, le projet agropole Sud, ainsi que d’autres programmes qui contribuent à la résilience face à la crise sanitaire et la compétitivité économique. La Bad est un partenaire des projets du Plan Sénégal émergent’’, témoigne le représentant de la banque au Sénégal, Mouhamed Cherif.

Il est aussi rappelé dans le document que dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la banque a soutenu le Programme de résilience économique et sociale mis en place par le Sénégal, à travers un appui budgétaire d’urgence de 102 millions de dollars américains, environ 60 milliards de francs CFA. ‘’L’engagement de la Banque africaine de développement au Sénégal a presque triplé, au cours des cinq dernières années. Le Conseil d’administration de la Bad a approuvé 1 600 millions de dollars américains de financement sur la période 2016-2020, contre 690 millions de dollars dans le Document de stratégie pays 2010-2015’’, poursuit le communiqué.

Au 31 décembre 2021, le portefeuille actif de la Bad au Sénégal comprenait 36 opérations pour un engagement total de 2,5 milliards de dollars), soit 1 400 milliards F CFA, incluant trois projets régionaux. L’engagement de la Banque africaine de développement au Sénégal se concentre sur les infrastructures de transport, d’énergie et d’agriculture. La Banque a approuvé, le 28 mai 2021, le Document de stratégie pays 2021-2025 pour le Sénégal.

MARIAMA DIEME