Le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) ont signé une convention de partenariat, hier, en vue de la mobilisation de la diplomatie sénégalaise, pour donner plus de visibilité aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 au plan continental et international.

En désignant le Sénégal pays hôte des 4es Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), c’est tout le continent africain qui est honoré. C’est donc toute l’Afrique qui doit s’approprier l’organisation de ces joutes dédiées à la jeunesse mondiale. Pour réussir ce pari de réunir tous les pays africains autour des JOJ, le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) compte s’appuyer sur la diplomatie sénégalaise.

Une convention de partenariat a été signée à cet effet, hier, entre le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss). ‘’Nous croyons fortement que la réussite de ces premiers Jeux olympiques en terre africaine passera nécessairement par une appropriation, par les Africains eux-mêmes, de cet événement mondial’’, a soutenu Me Aïssata Tall Sall.

Ainsi, le chef du département des Affaires étrangères s’engage à ‘’mettra à contribution son (la diplomatie sénégalaise, NDLR) vaste réseau d’influence, son expérience et son expertise en vue de soutenir la promotion, l’organisation et la réussite des JOJ’’.

Selon Me Sall, l’Afrique, qui dispose de la population la plus jeune au monde, doit se sentir ‘’concernée au premier chef’’ par ces jeux réservés exclusivement aux athlètes âgés entre 15 et 18 ans. ‘’Nous devrons dès lors travailler d’arrache-pied et en parfaite synergie, notamment au sein des organisations régionales et sous-régionales, l’Union africaine en particulier, en vue de susciter la plus large adhésion africaine possible’’, a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le président du Cnoss espère ‘’tirer le meilleur parti du réseau des missions diplomatiques et consulaires de notre pays, à travers le monde, pour mieux assurer la visibilité de l’événement’’.

‘’Il s’agit également de sensibiliser les organisations africaines pour une appropriation de ces JOJ et un soutien actif à la préparation et à l’organisation’’, a indiqué Mamadou Diagna Ndiaye.

Pour ce dernier, la collaboration avec le MAESE permettra de ‘’promouvoir davantage la destination Sénégal’’. A ce titre, Aïssata Tall Sall est convaincu que la convention signée avec le Cnoss contribuera ‘’à générer de formidables opportunités économiques, touristiques pour notre pays et à hisser, encore plus haut, l’image de marque du Sénégal’’.

La convention de partenariat entre le Cnoss et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur permettra de mobiliser les Sénégalais vivant à l’étranger autour de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. ‘’J’engagerai tous nos partenaires diplomatiques et consulaires à se mobiliser à la prise de conscience et à soutenir le soutien politique nécessaire et ce, au plus haut niveau, afin que nos partenaires internationaux, y compris le secteur privé, s’impliquent pleinement dans la préparation et l'organisation et la réussite des JOJ. Je demanderai également à nos compatriotes de la diaspora de s’y investir pleinement’’.

Les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 sont le premier événement olympique à se tenir sur le continent africain. Ils regrouperont 4 676 jeunes athlètes venant de 206 comités nationaux olympiques, dans 35 disciplines sportives, pour 244 épreuves.

‘’Le Sénégal et sa diplomatie sont habitués des grands rendez-vous et ensemble, nous saurons relever tous les défis. C'est une forte conviction que nous avons en partage’’, a conclu le président du Cnoss.

LOUIS GEORGES DIATTA