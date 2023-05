Partenariat public-privé

La ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a procédé, hier, à la clôture de la cérémonie de présentation du portefeuille de projets susceptibles de faire l'objet de partenariats public-privé. D’ailleurs, a-t-elle souligné, ‘’la qualité des échanges démontre votre intérêt pour les PPP et augure de belles perspectives de collaboration pour la réalisation de projets de PPP de qualité et créateurs d'emplois durables’’.

Une collaboration qui entre dans la vision politique est matérialisée dans plusieurs réformes phares, notamment celle du cadre des partenariats public-privé qui doit contribuer dans les objectifs de mobilisation financement privé du PAP2A et bientôt du PAP3 en cours de préparation. ‘’Au-delà du financement, le PPP donne au secteur privé l’opportunité d’apporter de l'innovation, de l'expertise et de l’efficacité dans les missions d'intérêt public en échange d'une rémunération sur la durée, sur la base de la performance.

C’est donc un partenariat de confiance de longue durée qui doit démarrer sur des bases solides, notamment de complémentarité pour mieux tirer profit du secteur privé local et international’’, ajoute Oulimata Sarr. Et, explique-t-elle, ‘’c’est dans cet esprit que s’inscrit la loi 2021-23 sur les partenariats public-privé qui introduit un dispositif adéquat de promotion et protection du secteur privé local tout en étant attractif pour le secteur privé international. Je demeure donc convaincue que le secteur privé national trouvera les synergies adéquates pour bien saisir les nombreuses opportunités offertes par ce nouveau cadre des PPP’’.