Parti indépendant démocratique

Le Secrétariat national du Parti indépendant et démocratique (PID) s’est réuni lundi dernier à son siège sis aux Parcelles-Assainies sous la présidence de Mamadou Yaya Wane afin d’échanger sur le seul point inscrit à l’ordre du jour : l’appel au dialogue politique initié par le président de la République. Selon un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’ ‘’le Parti indépendant et démocratique félicite et appuie (...) le président de la République pour cet engagement relatif à l’appel au dialogue politique et à la concertation qui constituent, à tout point de vue, de véritables outils et stratégies pour asseoir et pérenniser une nation solidaire et unie.

Le Sénégal a toujours été un pays de dialogue et de culture démocratique. Certains faits historiques du Sénégal prouvent à suffisance l’existence de mécanismes de dialogue social qui, transférés aujourd’hui dans le champ politique, pourraient servir de ‘terreau fertilisant’ pour faciliter et donner un sens historique à toute rencontre de nature à dialoguer ou à se concerter entre acteurs d’un même échiquier. Cela permettra également d’assurer durablement ‘le vivre-ensemble’ qui, malgré les divergences politiques, pourra impacter positivement le maintien du bien-être social’’. Ainsi, ‘’le PID trouve très pertinente cette invitation au dialogue eu égard à la réputation dont jouit le Sénégal, considéré comme étant la vitrine démocratique dans l’espace ouest-africain.

Le renforcement des mécanismes de dialogue pour la consolidation de la paix est important, voire impératif pour le Sénégal qui se trouve, ici et maintenant, ceinturé de pays instables sur les plans politique et sécuritaire’’, ajoute-t-on. Dans ce cadre, le PID ‘’salue le sens de responsabilité du chef de l’État et invite toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais, tous les partis de l’opposition, tous les partis de la mouvance présidentielle à se mobiliser comme un seul homme aux fins de s’approprier et de soutenir cette dynamique de renforcement de la démocratie et du triomphe de l’État de droit’’.