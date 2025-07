La date du 27 juin 2025, marquant le 103e anniversaire du rappel à Dieu de Mame Maodo Sy, a été choisie pour la présentation de l’ouvrage ‘’La géostratégie d’El Hadji Malick Sy’’ . Un livre qui développe une facette majeure de l’héritage du saint homme : son Soft Power. Pour les coauteurs de l’ouvrage, avant que cette notion ne devienne un concept central des sciences politiques modernes, Mame Maodo, en fin géostratège, l’avait déjà inscrite au cœur de son œuvre.

Entre message, méthode et maillage, El Hadji Malick Sy a su répondre avec une acuité remarquable aux défis de son époque. Des stratégies qui ont mis en lumière sa pensée de stratège, acteur d’un Soft Power spirituel et culturel dans un contexte colonial. Pour le sociologue Lamine Sow, un des coauteurs de l’ouvrage, les écritures inspirantes de Mame Maodo doivent être enseignées. D’où l’idée de la publication du livre qui relate ses pensées stratégiques.

‘’Il est parti d’un constat, mais aussi d’une prise de conscience générationnelle. Il est établi que la littérature sur El Hadji Malick Sy reste largement dominée par le registre mystique et les rares écrits qui échappent à cette domination traitent pour la plupart des études de l’islam au Sénégal, d’économie ou de politique. Pourtant, il y a d’autres aspects plus profonds que cela. C’est pourquoi ce livre propose un regard neuf, en explorant les ressorts intellectuels, organisationnels et stratégiques de son œuvre. Porté par six jeunes intellectuels, il capitalise une approche pluridisciplinaire et une démarche critique’’, explique Lamine Sow.

L’ouvrage richement documenté de près de 200 pages bénéficie de la contribution exceptionnelle de deux éminents universitaires avec une préface du Pr. Mbaye Thiam et une postface du Pr. Souleymane Bachir Diagne. ‘’Le livre analyse d’abord le relais transactionnel entre le Hard Power oumarien vers le Soft Power malikien. Il interroge, à travers trois chapitres et six parties, le parcours d’El Hadji Malick Sy en examinant ses choix éducatifs, ses alliances, son implantation géographique et son héritage vivant. Il décode ses stratégies relationnelles, son usage de la langue, ses liens avec ses prédécesseurs et sa capacité à influencer durablement les structures sociales, sans recours à la force’’, détaille M. Sow.

Pour le sociologue-écrivain, El Hadji Malick Sy incarne une pensée stratégique au-delà de la religion. ‘’L’aspect stratégique est lié à son système de maillage territorial qui repose sur une conscientisation des masses afin d’endiguer la politique coloniale et susciter des cadres d’éveil pluriel sur toute l’étendue du territoire. Ainsi, au-delà de sa dimension religieuse, Maodo a déployé une vision méthodique : structuration de réseaux d’enseignement, implantation territoriale ciblée, cohabitation intelligente avec les autorités, transmission codifiée du savoir. Son action épouse les codes du leadership transformationnel et de la décentralisation, ce qui relève clairement d’une pensée stratégique’’, dit-il.

Selon le coauteur de ‘’La géostratégie d’El Hadji Malick Sy’’, on peut beaucoup apprendre des démarches stratégiques du saint homme de Tivaouane pour le développement du Sénégal et de l’Afrique. ‘’Son œuvre nous enseigne qu’on peut construire une influence durable sans confrontation, en investissant le savoir, les symboles et les réseaux humains. Dans un monde en quête de cohésion et de leadership éthique, la démarche de Maodo offre une source d’inspiration précieuse. Ses écrits doivent donc être enseignés’’, soutient Lamine Sow.

Avant de rappeler que, pour la promotion du livre, des tournées sont prévues dans les différentes universités du Sénégal et d’autres milieux intellectuels d’ici et de la diaspora pour des conférences et débats autour de l’ouvrage.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)