‘’Amadou Makhtar Mbow, un siècle qui éclaira l'avenir’’, est un livre initié au sortir de la célébration du centenaire du Trésor humain vivant.

Le livre ‘’Amadou Makhtar Mbow, un siècle qui éclaira l'avenir’’ a été officiellement lancé, hier, au musée des Civilisations nègres. Cette œuvre magnifie et retrace les grands moments de la célébration des 100 ans d'un citoyen du monde, loué par toutes les générations.

En effet, il y a un peu plus d'un an, le Sénégal, en association avec le monde, a célébré le centenaire de la naissance de ce grand homme.

‘’Cet ouvrage, qui présente toutes les manifestations organisées à l'occasion de son 100e anniversaire, va au-delà des actes d'un colloque, pour présenter tout ce que ses contemporains ont voulu offrir au Pr. Amadou Makhtar Mbow, de reconnaissance, de respect et d'admiration pour avoir, très tôt, vu et balisé le chemin dont il a lui-même parcouru, longtemps. Une grande distance, tout en éclairant de manière éclatante la direction’’, a déclaré Jeanne Lopis-Sylla, l'une des rédactrices du livre.

D’après elle, c'est là que se situe le message du Pr. Mbow à la jeunesse d'aujourd'hui.

‘’La jeunesse, largement présente au fil de cette célébration, a magistralement démontré, dans sa réponse, qu'elle a compris le message du patriarche, qui ne s'adressait pas seulement à la jeunesse intellectuelle, mais à tous les jeunes. Cet ouvrage s'adresse ainsi aux publics adulte et jeune’’, a-t-elle souligné.

Ainsi, ce livre est un condensé de toute une réflexion autour de la personne de AMM, son œuvre, ses réflexions, son engagement et son action. ‘’Il n'y a pas plus actuel que le combat d’Amadou Makhtar Mbow’’, soutient Mme Lopis-Sylla, citant son travail sur les Assises nationales dont les conclusions interpellent jusqu’à présent le monde. Elle plaide pour la mise en place d'un comité citoyen pour perpétuer ce legs. ‘’Nous avons là un sillon à creuser pour que l’Afrique, à travers le Sénégal, donne une place importante au savoir’’, déclare Jeanne Lopis-Sylla.

Selon elle, Amadou Makhtar Mbow peut servir valablement de catalyseur. Elle pense que le monde est dans une phase de récession économique, mais aussi d’affaissement de la pensée.

Ainsi, il faut une générosité en idées, pour permettre aux relations humaines de rebondir. ‘’Aujourd'hui, pour repenser le monde, il ne faut pas que l’Afrique soit à la traîne’’, dit-elle.

Une vie au service de l’humain

L'historien Amadou Makhtar Mbow est décrit comme étant un Trésor humain vivant, un enseignant émérite, digne fils du Sénégal et de l'Afrique, doublé de militant infatigable des causes de libération, de solidarité entre les peuples, de démocratie, de droits de l'homme, de justice et d'égalité des peuples. Il a occupé pendant 13 ans, de 1974 à 1987 le poste de directeur général de l'Unesco. II a été à l'origine du retour dans leur pays des œuvres d'art volées pendant la colonisation, la création de programmes en faveur de l'environnement et le développement à l'aide de la science et de la technologie, entre autres.

‘’Si Amadou Makhtar Mbow est célébré, il le doit à son parcours exceptionnel, mais aussi à son engagement qui a débuté depuis qu'il était à la Sorbonne, militant dans les associations d'étudiants, jusqu'au moment où il s'est retrouvé à la tête de l’Unesco’’, souligne Jeanne Lopis-Sylla. A l’en croire, cette organisation, du temps de AMM, pouvait être considérée comme la première institution du système des Nations Unies, après le Conseil de sécurité.

D’ailleurs, durant la Guerre froide, le Pr. Mbow a eu à jouer un rôle essentiel pour l’équilibre du monde. ‘’Toute sa vie est une vie de militant, une vie au service de l’humain’’, salue la présentatrice de l’œuvre.

Le livre ‘’Amadou Makhtar Mbow, un siècle qui éclaira l'avenir’’ est préfacé par le Pr. Abdoulaye Elimane Kane, avec une postface du Pr. Souleymane Bachir Diagne. Le binôme de Mme Lopis-Sylla, Alioune Badiane, souligne que l'œuvre est disponible en deux versions : grand public (15 000 F) et luxe (50 000 F). En vente dans les librairies suivantes : 4 Vents, Ifan, Clairafrique, L’Harmattan, Fnac, NFA.

BABACAR SY SEYE