Lors de la cérémonie de passation de service avec Yassine Fall, le nouveau ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a réaffirmé la permanence de l’État et tracé sa feuille de route. Entre consolidation de l’intégration africaine, affirmation de la souveraineté nationale, engagement accru auprès de la diaspora et adaptation aux mutations géopolitiques, il a appelé à l’unité et à l’action collective pour hisser plus haut le flambeau du Sénégal.

La cérémonie de passation de service au ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MIAAESE) a été marquée par un discours solennel empreint de reconnaissance, de vision et de fermeté. Le nouveau ministre, Cheikh Niang, prenant la relève de Yassine Fall, a insisté sur la continuité de l’État, la fidélité aux engagements républicains et les défis diplomatiques à relever dans un monde en pleine mutation.

Dès l’entame, le ministre entrant a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Yassine Fall, saluant ‘’la dignité et la constance’’ avec lesquelles elle a incarné la voix du Sénégal sur la scène internationale.

‘’Vous avez défendu les intérêts de notre pays, consolidé des acquis essentiels et ouvert des perspectives nouvelles’’, a-t-il déclaré, assurant que cette empreinte marquera durablement la diplomatie sénégalaise. S’adressant ensuite aux membres de l’administration centrale et aux missions extérieures, il a reconnu le rôle déterminant de ces ‘’artisans discrets, mais indispensables de la grandeur du Sénégal’’. Cheikh Niang les a exhortés à l’action collective, affirmant que seule la force d’équipe permettra de relever les défis qui se présentent.

Le nouveau chef de la diplomatie sénégalaise a décliné une feuille de route articulée autour de cinq priorités. Il s’agit de la consolidation de l’intégration africaine à travers des projets concrets rapprochant économies et peuples, de l’affirmation de la souveraineté du Sénégal en défendant ses intérêts stratégiques dans un monde en recomposition, du renforcement des liens avec la diaspora, considérée comme une ‘’force vive de la Nation’’, notamment via les diasporas bonds portés par le Premier ministre et suivis par le secrétaire d’État Amadou Chérif Diouf.

Cheikh Niang a également souligné la nécessité de solidifier les partenariats économiques et attirer l’investissement étranger, en faisant de la diplomatie un levier global de promotion du pays et d’adapter la diplomatie aux mutations géopolitiques, sécuritaires et technologiques pour maintenir le Sénégal comme un acteur crédible et respecté.

Conscient des bouleversements mondiaux – redéfinition des rapports de force, montée de nouvelles puissances, menaces climatiques et sécuritaires, révolution numérique – le ministre a appelé à conjuguer ‘’audace et vigilance, ouverture et fermeté, innovation et fidélité aux valeurs sénégalaises’’.

En conclusion, il a invité ses collaborateurs à sauvegarder l’héritage des devanciers tout en restant ouverts aux innovations, afin que le Sénégal demeure ‘’une voix de paix, de dialogue et de respect mutuel, écoutée en Afrique et dans le monde’’.

Il a formulé le vœu que souffle toujours au MIAAESE ‘’l’esprit d’équipe, de solidarité et d’excellence’’, conditions, selon lui, des plus grandes victoires diplomatiques du pays.

MAMADOU DIOP