La passation de service entre l’ancien et le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a eu lieu hier. Le général Jean-Baptiste Tine est revenu sur son bilan reluisant. Son successeur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, s’est adressé aux FDS, aux acteurs politiques et à la société civile.

Après plus d’une année et demie à la tête du ministère de l’Intérieur et de Sécurité publique, le général de brigade Jean-Baptiste Tine a passé le témoin, hier, à son successeur, Maitre Mouhamadou Bamba Cissé. Dans son discours, le général Tine est revenu sur son bilan. À l’en croire, depuis sa nomination, il a œuvré chaque jour à être digne de cette confiance.

Ses efforts, renseigne le ministre sortant, se sont concentrés sur des chantiers essentiels pour les Sénégalais : la modernisation de l’administration territoriale (pour la rendre plus proche, plus efficace et plus transparente), le renforcement de la sécurité au quotidien (afin que la tranquillité publique soit un droit garanti à tous) et la bonne tenue des élections législatives anticipées, organisées dans la paix et sans contestation. Tout ceci illustre concrètement son engagement.

Ceci dit, il a salué ‘’l’engagement, la compétence et le professionnalisme remarquables de toutes les composantes du ministère : forces de sécurité intérieure, cadres administratifs, agents techniques et personnels de soutien. Leur sens du devoir, souvent exercé dans l’ombre, a été le socle de nos avancées’’, déclare-t-il.

S’adressant à son successeur, il a ajouté : ‘’Monsieur le Ministre (Me Cissé), vous trouverez ici une administration compétente, loyale et dévouée, prête à vous accompagner dans la mise en œuvre des orientations définies par le chef de l’État. Je ne doute pas que votre rigueur, votre patriotisme et votre attachement aux valeurs républicaines fourniront un nouvel élan à ce ministère, pilier essentiel de la stabilité nationale et du développement. Je pars avec la satisfaction d’avoir servi avec loyauté, humilité et détermination, tout en étant conscient que l’œuvre demeure inachevée. Mais j’ai la conviction qu’entre vos mains et avec le concours de cette administration de grande qualité, le ministère poursuivra son rôle essentiel : garantir la paix civile, protéger les personnes et les biens, répondre aux aspirations de notre jeunesse et consolider notre cohésion nationale.’’

Le général Tine a aussi lancé un message aux guides religieux et coutumiers de toutes les confessions, en saluant ‘’leur sagesse, leur clairvoyance et leurs paroles apaisantes (qui) ont constitué un soutien inestimable dans la préservation de la paix sociale. Dans les moments de tension, poursuit-il, ils ont su rappeler avec force et constance les valeurs de dialogue, de fraternité et de solidarité qui cimentent notre nation. Leur rôle discret, mais décisif demeure un pilier de notre stabilité’’.

Me Cissé : ‘’Il nous faut une doctrine du service public et non de la puissance publique.’’

À son tour, le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, mais aussi à ses collègues avocats venus assister à la cérémonie. Pour Maitre Mouhamadou Bamba Cissé, le général Tine est une référence pour la jeune génération. Il a souligné qu’il n’hésitera pas à aller lui demander conseil, chaque fois que de besoin.

Ce faisant, il s’est dit ‘’très ému, toute proportion gardée, par rapport à la lourde charge qui [l]’attend et dont [il] est parfaitement conscient’’ . Cette nomination, dit-il, l’honore, comme c’est le cas pour toutes les personnes ayant pris part à cette cérémonie. ‘’Elle m’engage aussi davantage. Je mesure donc pleinement la dimension stratégique, régalienne et hautement sensible de ce département ministériel. Notre pays, le Sénégal, demeure un havre de paix et de stabilité dans un environnement régional fragile, exposé à des menaces multiformes : agressions, violences urbaines et en milieu rural. Notre priorité sera d’assurer le bon ordre, la tranquillité et la sauvegarde des personnes et de leurs biens’’.

Le ministre d’ajouter : ‘’Nous devons remettre en ordre, en selle l’ordre, le civisme, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique. Je le dis avec toute la gravité qui sied : ces objectifs seront au cœur de notre action. La discipline, l’amour du bien commun et de la patrie sont des vertus qu’il nous faut ressusciter avec fracas’’.

Maitre Cissé a, ensuite, rendu hommage à toutes les forces de défense et de sécurité, à l’administration territoriale, à ses collaborateurs et partenaires. Il leur a renouvelé toute son affection et les a rassurés ‘’qu’ils trouveront en [lui] un collaborateur sincère et prêt, avec eux, à atteindre les objectifs qui [lui] sont assignés’’ , le tout sous la haute direction du président de la République et de son Premier ministre.

‘’Il nous faut une doctrine du service public et non de la puissance publique. Le droit administratif, comme vous l’avez compris, a évolué. On est passé d’un droit administratif de la puissance publique à un droit administratif du service public, c’est-à-dire un service public au bénéfice de tous les Sénégalais. Nous devons donc créer un climat propice à la réussite de nos actions. La concertation, le dialogue dynamique et constructif, avec de larges consensus, seront les outils avec lesquels nous comptons mener notre action’’ , a renseigné l’avocat.

À l’endroit des acteurs politiques et de la société civile, il a juré que sa porte leur sera ‘’grandement ouverte en tout temps’’ . ‘’Je puis vous rassurer de ma disponibilité, et ensemble, nous mènerons la barque à bon port. À cela, j’associe aussi l’équipe religieuse. À tout le peuple sénégalais, nous serons à votre service’’ , a promis Me Cissé.

CHEIKH THIAM