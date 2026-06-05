La cérémonie de passation de service au ministère de la Jeunesse et des Sports entre Khady Diène Gaye et sa remplaçante, Djireye Clotilde Coly, s’est tenue ce jeudi. La nouvelle patronne du sport sénégalais a décliné les différents axes de son magistère.

Nommée à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports le 1er juin dernier, Djireye Clotilde Coly a pris fonction ce jeudi lors de la cérémonie de passation de service avec Khady Diène Gaye. En prenant possession de ses nouvelles charges, la ministre a dévoilé sa feuille de route. Comptant s’inscrire dans la continuité de la dynamique impulsée par son prédécesseur, elle annonce placer son action sous le signe de l’écoute attentive, de la transparence, de l’efficacité et de la culture du résultat.

Mme Coly assure vouloir donner de la considération à toutes les disciplines sportives. "L’État veut continuer à vous mettre, vous, sportifs, dans des conditions optimales de réussite. L'État veut continuer à œuvrer dans le sens de l'éclosion de nouveaux talents à travers des infrastructures de proximité, des infrastructures modernes et dédiées au sport. Et quand je parle du sport, je parle de tous les sports."

L’ancienne directrice de l’Emploi au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle arrive dans ce département à l’approche de grands rendez-vous sportifs comme le Mondial de football et les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans son adresse, elle affirme son engagement à veiller à la bonne poursuite des préparatifs du premier événement olympique en terre africaine.

"Nous allons vers de grands événements, des échéances internationales, qui nous permettront d'inscrire durablement, s'il en était besoin, le nom du Sénégal dans les annales. Je veux parler bien entendu de la Coupe du Monde, qui est tout proche, et des Jeux Olympiques de la jeunesse à venir. Les retombées pour le Sénégal ne sont pas à sous-estimer. Nous suivrons l'organisation et les chantiers en cours avec urgence, détermination et méthode."

Djireye Clotilde Coly veut également faire du sport un facteur de bien-être physique, mental et social. "Que le prisme de la compétition ne nous fasse pas oublier la dimension transversale du sport, facteur de cohésion sociale, mais aussi de bien-être physique et mental, et aussi un enjeu majeur de santé publique. Au-delà donc du suivi médical et sportif de haut niveau, nous travaillerons avec le corps médical à promouvoir le sport santé comme outil de prévention médicale contre les maladies en forte progression en ce moment. Je parlais de l'hypertension, du diabète, des maladies cardiovasculaires. À travers le sport, nous préserverons le capital santé de notre jeunesse."

Khady Diène Gaye se félicite et prévient son successeur

La nouvelle ministre des Sports a invité la jeunesse sénégalaise au civisme, à l’amour du pays et à la discipline. "Je vais m'adresser à ces jeunes. Nous travaillerons d'arrache-pied sur la continuité pour améliorer les dispositifs de formation des jeunes, les dispositifs de création d'emplois, de promotion de l'entrepreneuriat." Elle a ajouté : "Soyez acteurs de votre destin. Votre part de construction du Sénégal, c'est aujourd'hui et maintenant."

Khady Diène Gaye fait son bilan

Ayant pris les commandes du département en avril 2024, Khady Diène Gaye a salué ses collaborateurs pour les réalisations durant les deux ans qu’elle a passés au ministère de la Jeunesse et des Sports. L’inspectrice de la jeunesse et des sports est convaincue d’avoir porté le secteur du sport sur orbite. "Nous avons doté le Sénégal d’une loi portant code du sport. Ce que 40 années d’attente et de processus inachevés n’avaient pu accomplir, deux années l'ont rendu réel. Et aujourd'hui, j'accepte avec humilité que cette loi porte le nom de Khady Diène Gaye, après la loi François Bob. Nous avons relancé le championnat scolaire, nous avons aussi créé une fédération de lutte et sécurisé, surtout, l’organisation des combats."

Mme Gaye a aussi fait le bilan concernant les infrastructures. Dans ce cadre, elle a évoqué la première phase de réalisations de 25 infrastructures de proximité au niveau des communes jugées très défavorisées. Elle a aussi rappelé la remise à niveau de certaines infrastructures sportives de grande envergure comme Léopold Sédar Senghor et Iba Mar Diop, ainsi que la remise aux normes de la piscine olympique. Elle avait également fait de l’équité la clé de répartition des ressources, qui, désormais, sont réparties de manière rationnelle, transparente et équilibrée, en cohérence avec les besoins réels et les performances de chaque discipline.

Pour soutenir les performances des athlètes de haut niveau, la ministre sortante a annoncé la mise en place d'un centre de haute performance qui sera localisé au niveau du CNEPS de Thiès. Selon elle, une mission chinoise est présente au Sénégal pour procéder aux études de faisabilité. "Peut-être que très prochainement, a-t-elle dit à son successeur, vous aurez l’opportunité de préparer la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux."

Khady Diène Gaye n’a pas seulement magnifié les qualités de ses collaborateurs au ministère de la Jeunesse et des Sports, elle a aussi mis en garde la nouvelle ministre sur les défis qui l’attendent. "Vous prenez la course en tête, à vous désormais, et je le sais, vous allez creuser la carte. Madame la ministre, vous êtes dans un milieu loin de vouloir jeter une grosse pierre dans le jardin de qui que ce soit. Vous êtes dans un milieu très masculin, et quelquefois même, vous pouvez être en face de machos. Moi, je l'ai senti au cours de ce magistère. Mais quand même, il y a des hommes qui sont hyper féministes et qui sont pour la promotion féminine et qui acceptent aussi l'autorité féminine, même si ce n'est pas le cas de tout le monde."

Elle l’a aussi prévenue sur certains acteurs, qui, "au lieu de servir le sport, se servent du sport". Mais également des lobbies réfractaires au progrès, "tant qu’ils sentent que leurs intérêts sont menacés". Quel que soit la situation, la ministre sortante a recommandé à la nouvelle titulaire du poste de se consacrer à servir l'intérêt général.

LOUIS GEORGES DIATTA