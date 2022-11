Pauvreté et inégalités sociales 

Un projet pour résoudre les nombreux problèmes liés à la pauvreté et aux inégalités sociales. Destiné aux jeunes Sénégalais hommes et femmes, Sénégal Natangue sera lancé du 15 au 16 octobre 2022 à la place de la Nation. Parrainé par le président Macky Sall, il a pour but d’atteindre un objectif de 7 500 emplois directs par commune, d’ici trois ans. ‘’Cet ambitieux projet révolutionnaire pourra résoudre complètement le problème du chômage au Sénégal.

Son calendrier prévisionnel de mise en œuvre s’étalera sur sept ans, pour atteindre son objectif global de 5 millions d’emplois sur l’ensemble du territoire’’, a indiqué le directeur général de Tornadoes Afrique, Aboubacar Sadikh Guèye, dans un communiqué reçu à ''EnQuête''. Selon la note, chaque commune recevra un quota de départ de 1 500 emplois directs constitués de 600 jeunes filles, 700 jeunes garçons et 200 femmes avec un salaire de base départ de 100 000 F CFA.

‘’À l’issue de cet événement, le déclic d’espoir renaîtra chez les jeunes et les femmes, et par un sentiment d’éveil patriotique, ils en feront leurs menus. L’objectif de ce programme est de mettre à la disposition des jeunes Sénégalais des emplois directs ; ces employés seront rémunérés sous forme de salaires perçus chaque mois à travers l’application Tornadoes du projet Sénégal Natangue qui leur permettra de recevoir leurs payes sur la grille du portefeuille se trouvant dans l’enceinte des rubriques de l’application’’, a poursuivi M. Guèye, estimant que sa mise en pratique apportera ‘’de vraies solutions aux multiples difficultés de résilience qui secouent nos populations’’.