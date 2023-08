Ce jour est célébrée la Journée internationale des personnes disparues. Dans un communiqué conjoint, la Délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Dakar et la Croix-Rouge sénégalaise (CRS) s’associent aux familles des migrants disparus pour marquer cette journée. ‘’Les disparitions sont une réalité. Dans le monde, des centaines de milliers de personnes sont portées disparues en raison de conflits armés ou d'autres situations de violence, de catastrophes naturelles et de migrations. Pour les familles des disparus, l'angoisse et l'incertitude demeurent. Cette journée, qui s’ouvrira avec un atelier de partage, sera le point d’orgue d’une série d’activités mise en place pour marquer cet événement mondial.

Elle se tiendra à la Délégation régionale du CICR à Dakar, autour de 13 associations de familles de disparus issues de différentes localités du Sénégal, dont Koumpentoum, Mbour, Saint-Louis, Tamba, Thiaroye, et Vélingara’’, lit-on dans la note reçue à ‘’EnQuête’’. Elle rapporte que la coordinatrice Protection du CICR à Dakar, Simona Ferrara, a déclaré que ‘’les familles des migrants disparus sont confrontées à de nombreux défis d’ordre administratif, juridique, psychosocial et économique. L’objectif de cet atelier est d’engager une réflexion devant déboucher sur une stratégie de mutualisation de leurs actions et de partage de leurs besoins‘’.

...C’est pourquoi, ‘’en prélude à cette journée, les familles des migrants disparus ont bénéficié du soutien du CICR et de la CRS pour l’organisation de cinq événements qui ont regroupé près de 400 personnes, dans la période du 17 au 21 août 2023 desdites localités d’où proviennent les associations’’. Le secrétaire général de la Croix-Rouge sénégalaise, Makane Mbengue, ajoute que ‘’ce programme a formé les volontaires de la Croix-Rouge sur le rétablissement des liens familiaux et l’accompagnement psychosocial des familles des migrants portés disparus qui sont dans le besoin. Leur engagement a contribué à soulager les souffrances de nombreuses familles bénéficiaires dans des zones d’intervention du programme’’.

Aussi, fait-on savoir, ‘’le CICR et la CRS ont développé, depuis 2015, un programme pluridisciplinaire d’accompagnement des familles des migrants disparus (Programme FMD) au Sénégal. Ce programme travaillait à répondre aux multiples besoins auxquels font face les familles des migrants disparus afin d’atténuer les effets de la disparition sur les familles. Actuellement dans sa phase finale, il a accompagné plus de 600 familles de migrants portés disparus’’.