L'Association des photojournalistes du Sénégal (LPS) a annoncé hier la première édition du Festival international du photojournalisme «Des images et des actes» à Dakar, du 8 au 16 décembre 2023. Cet événement, selon une note rendue publique, se déroulera au musée des Civilisations noires, à l'Hôtel de ville, à l'Ifan et à la Maison de la Presse. Sous le thème «Les conséquences des changements climatiques», ce festival, d'après le document, offre bien plus qu'une simple exposition artistique, car se dresse comme un cri d'alarme face aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux vagues de chaleur dévastatrices et aux sécheresses implacables qui menacent nos vies au quotidien.

"Les photojournalistes du monde entier, à travers des images poignantes, documenteront ces réalités alarmantes. Nous lançons un appel vibrant aux autorités, aux entreprises, aux personnalités publiques, aux hommes politiques, aux sportifs et à tous les bienfaiteurs, les invitant à se joindre à nous dans cette mission cruciale.

Nous avons besoin de votre soutien financier et logistique pour faire de ce festival un outil de changement social. Votre contribution sera un investissement dans l'éducation des jeunes, un encouragement à l'innovation et un témoignage fort de notre engagement envers un avenir durable. La participation des autorités enrichira l'événement, mais marquera également l'histoire, symbolisant notre avancée vers un avenir plus écologique et conscient. Ensemble, nous pouvons sensibiliser et inspirer, incitant chacun à agir pour notre planète commune", lit-on dans le document.