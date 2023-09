Compiler plusieurs livres et en faire une pièce de théâtre. C'est ce qu'a fait Abdel Kader Diarra pour son œuvre ‘’Jangal''. Grâce à des récits de Felwine Sarr, de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, d'Aimé Césaire, etc., le metteur en scène a revisité le passé colonial, la décolonisation et la mondialisation.

De la poésie au conte, en passant par le discours, la pièce jouée par la troupe Kankourang réunit plusieurs styles de théâtre. Les lumières donnent de la chaleur, renseignent sur le climat de chaque époque. La scène s'obscurcit, par exemple, quand Patrice Lumumba est envoyé au Katanga. L'on peut découvrir sur la scène des putschistes incarnés par Ibrahima Diédhiou, Ousmane Diallo et Demba Keita sortis de l'École des arts.

''Nous devons apprendre l'histoire de l'Afrique pour faire face à la mondialisation. L'Afrique doit se prendre en charge'', déclare Abdel Kader Diarra, joint au téléphone par ‘’EnQuête’’.

Selon le metteur en scène, ''Jangal'' est un hommage aux héros africains qui ont été assassinés ou malmenés (Patrice Lumumba, Mouhamed Kadhafi, etc.) ''Leurs idées ne sont pas mortes'', clame-t-il, appelant à la liberté et au refus de l'ignorance.

Le statut du Noir évolué dans la littérature française est d'ailleurs revisité également. Par la même occasion, Kader Diarra rend hommage au capitaine Ibrahima Traoré, à Nathalie Yamb, Kémi Séba, et Cie. Ainsi, l'objectif de cette pièce est d'aider nos pays à se positionner dans ce contexte de mondialisation, selon Pichininico. Pour s'ouvrir au monde, dit-il, il faut visiter d'abord notre passé. ''Jangal'' est une pièce très actuelle. Elle nous rappelle le rapport d'Afrikajom Center intitulé ''Sénégal, un modèle démocratique africain en déclin''. On y souligne que les États et les leaders de la CEDEAO et du Sahel subissent plusieurs pressions et influences géopolitiques qui créent des dysfonctionnements dans le domaine politique, digital, économique, social, sécuritaire et idéologique, du fait de l'affrontement sans merci des grandes puissances mondiales (France, Grande-Bretagne, Russie, Chine, États-Unis...), mais aussi de certaines puissances émergentes (Turquie, Arabie saoudite, Qatar, Maroc...).

Par ailleurs, Kader Diarra s'en prend aux télévisions à qui il demande de faire la promotion du théâtre. Ce qui aiderait les comédiens à vivre de leur art. De plus, il demande un accompagnement des acteurs et exhorte ces derniers à se former. ''Il faut accompagner les gens pour qu’ils vivent de leur art. Les gens ne veulent plus se former. Ils ont tendance à aller directement à l’écran pour devenir stars. Ce sera très difficile de rester longtemps dans cette starmania. Quand on est sur la scène, c'est encore beaucoup plus difficile'', prévient-il.

BABACAR SY SEYE