Après la construction d'ouvrages hydrauliques, la réalisation de branchements subventionnés, la commune de Diender a été intégrée dans le périmètre urbain et périurbain de la Sones-Sen'Eau.

C’est un véritable ouf de soulagement pour les habitants de la commune de Diender ! Longtemps considérée comme une zone rurale, cette localité située dans la zone des Niayes, dans la région de Thiès, à environ 50 km au sud-ouest de Dakar, est désormais intégrée au périmètre urbain et périurbain du service public d’eau potable géré par la Sones et la Sen’Eau.

Selon un communiqué transmis à notre rédaction, ce basculement est en cours. Les premiers robinets sont en train d’être posés dans plusieurs villages de la commune, concrétisant une avancée majeure dans l’accès à l’eau potable pour les populations locales. Cette intégration s’inscrit dans le cadre de la politique du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, visant à garantir l’accès universel à l’eau.

Au-delà, ‘’le raccordement des villages de cette commune au réseau urbain et périurbain matérialise le principe de l'équité sociale et territoriale. La commune de Diender abrite un centre de production d'eau potable, dans le cadre du Programme spécial de renforcement de l'alimentation en eau potable de Dakar (PSDAK) en 2018 et 2019’’, précise la note. Dans le cadre de ce programme, six forages ont été réalisés à Thieudem. Leur production est collectée par une station de pompage et transportée jusqu’à Rufisque via une canalisation d’environ 20 km, passant par Bayakh, un autre centre de production doté de cinq forages. L’intégration de Diender dans le périmètre urbain constitue ainsi une réponse aux revendications récurrentes des populations, qui rappellent que leur commune, productrice d’eau potable pour Dakar, méritait un accès direct au réseau. Les ouvrages en cours de mise en service témoignent de l’ampleur de l’investissement consenti. Il s’agit notamment de 125 km de réseau structurant pour desservir les villages jusqu’ici non raccordés, d’un château d’eau de 1 500 m³ pour augmenter la capacité de stockage, de branchements entièrement subventionnés pour plus de 5 000 ménages, soit un potentiel de 50 000 personnes bénéficiaires. Le château d’eau sera alimenté par deux forages. L’investissement global s’élève à 2,1 milliards F CFA hors taxe financés sur fonds propres de l’État via la Sones, auxquels s’ajoutent 500 millions F CFA HT au titre des subventions pour les branchements.

Dans l’attente de ces ouvrages, la Sones avait déjà réalisé un forage à Ndiar, une station de pompage, un réseau d’adduction d’eau et installé une vingtaine de bornes-fontaines dans les localités situées sur le tracé de la conduite de Thieudem à Bayakh. Le coût de ces premières installations s’élève à environ 600 millions F CFA, selon le communiqué.

Cette opération comporte un volet social important. Les subventions aux branchements sont accordées par la Sones pour le compte de l’État. Pour accompagner l’intégration des villages de Diender dans le périmètre urbain et périurbain, la Sen’Eau, partenaire de la Sones dans l’exploitation des ouvrages hydrauliques, a mis en place un espace clientèle afin de renforcer la proximité avec les usagers.

Les localités concernées par ce processus sont Gollam, Ndiar, Ndame Lo, Diender, Waxal Diam, Santhiou Mame Gor, Ndigueune, Thor, Mbidieum, Mbissao, Yade, Keur Matar et Thieudem. Le processus d’incorporation complète de ces villages dans le périmètre urbain devrait s’étaler sur une période d’environ six mois, selon la même source.

CHEIKH THIAM