Plainte contre Pape Mahawa Semou Diouf

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) a annoncé, dans un communiqué de presse, avoir porté plainte contre le responsable politique Pape Mahawa Diouf pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. La décision fait suite aux propos tenus par l’ancien directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique, le mercredi 17 septembre 2025, lors de l’émission Faram Facce, au cours de laquelle il a affirmé qu’un détournement de 37 milliards de francs CFA aurait eu lieu au sein de l’agence.

Dans son communiqué, l’Aser a qualifié ces déclarations d’« accusation d’une extrême gravité ». L’agence a indiqué avoir saisi le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, par le biais de son conseil juridique, afin que M. Diouf présente devant les juridictions compétentes les preuves de ses allégations.

« Dans un souci de transparence et de respect de l’État de droit, nous avons décidé de porter l’affaire devant la justice », précise la note, rappelant que l’agence reste engagée à poursuivre sa mission d’électrification des zones rurales « dans le strict respect des règles de gouvernance, de transparence et de redevabilité ».