Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et l'équipe santé de l'ambassade des États-Unis au Sénégal se sont rencontrés hier pour discuter de leurs efforts conjoints dans la lutte contre le paludisme. Cette réunion, selon un communiqué, visait à rétablir les contacts et à renforcer le dialogue après la suspension des activités de l'USAID au Sénégal.

Les discussions ont porté sur plusieurs points importants : la clarification du contexte lié à la suspension des activités de l'USAID, la volonté commune de préserver la collaboration dans le domaine de la santé, l'identification de pistes de continuité et de nouvelles formes de partenariat. Les deux parties ont exprimé leur engagement à poursuivre les efforts conjoints contre le paludisme, maladie représentant un fardeau majeur pour la santé publique sénégalaise. ‘’Le PNLP et l'ambassade des États-Unis partagent des objectifs communs, notamment la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à cette maladie.

Nous avons convenu de renforcer les capacités du PNLP et d'améliorer les interventions sur le terrain’’, peut-on lire dans le communiqué. Les participants ont également évoqué la mise en place d'un cadre de concertation régulier pour maintenir des canaux de communication ouverts, faciliter les échanges d'expériences et de connaissances, coordonner les actions de lutte antipaludique. ‘’Les résultats attendus incluent un renforcement du dialogue, une collaboration accrue et l'exploration de nouvelles opportunités de financement’’, précise le texte. La rencontre constitue selon le PNLP ‘’un pas important vers le renforcement de la coopération bilatérale dans ce combat vital’’.