La commune de Ndioum a abrité, hier, la cérémonie de lancement du Programme de résilience agricole par le biais de transferts monétaires, destiné aux ménages agro-sylvo-pastoraux et aux pêcheurs inscrits au Registre national unique (RNU). L'objectif est d'atteindre 2 158 ménages, soit environ 215 800 individus répartis dans les communes du département de Podor avec une enveloppe de 431 600 000 F CFA.

Lancé en 2018, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ce programme s'appuie sur des mécanismes et des systèmes de protection sociale adaptative. Pour le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l'Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, le Programme de résilience agricole a pour objectif d'aider les ménages démunis à accéder aux intrants agricoles subventionnés, pour renforcer leur capacité à faire face aux obstacles liés à l’accès aux facteurs de production.

"En plus de fournir des ressources financières à travers des transferts monétaires pouvant atteindre 200 000 F CFA, les bénéficiaires reçoivent également un accompagnement sous forme de sensibilisation, de coaching collectif et de suivi de la production", a soutenu le ministre du Développement communautaire.

Selon M. Ka, suite à une évaluation indépendante concluante de la phase pilote, le ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l'Equité sociale et territoriale, par le biais de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, cherche maintenant à diversifier les options pour encourager la création de richesses parmi les ménages les plus vulnérables du secteur primaire, avec pour objectif de réduire la pauvreté à long terme.

C'est dans cette optique, a-t-il expliqué, que la troisième phase du projet a été étendue aux ménages agro-sylvo-pastoraux ainsi qu’aux pêcheurs. Pour ce programme, les ménages ciblés sont principalement ceux dont les principales sources de revenus proviennent de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture.

Concernant Podor, l’objectif est d'atteindre 2 158 ménages, soit environ 215 800 individus répartis dans les différentes communes du département. "Le budget total alloué dans cette troisième phase s'élève à environ 6 000 000 000 F CFA, dont 906 200 000 F CFA destinés à la région de Saint-Louis. Le département de Podor bénéficie quant à lui d'une enveloppe de 431 600 000 F CFA’’, a déclaré Samba Ndiobène Ka.

Il faut noter que les régions concernées par le Programme de résilience agricole bénéficieront pour Saint-Louis de 906 200 000 F CFA, Matam 673 000 000 F CFA, Kédougou 634 000 000 F CFA, Sédhiou 1 334 000 000 F CFA et Tambacounda 1 800 000 000 F CFA.

L’objectif de cette troisième phase est de toucher presque 26 000 ménages au total.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS