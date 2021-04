Point Covid-19 

La pandémie de la Covid-19 poursuit sa tendance baissière dans le pays. En effet, suivant le compte-rendu de la situation du jour, à la date d’hier, sur 1 392 tests réalisés le mercredi, seuls 65 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,67 %.

Les cas positifs sont composés de 30 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de 35 cas issus de la transmission communautaire du virus. Ces derniers sont répertoriés à Dakar (24) et dans les autres régions (11) dont Saint-Louis (3), Matam (2), Bakel, Kédougou et Koumpentoum (1).

Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 39 975 cas positifs de coronavirus dont 38 719 guéris, 1 079 décès et 158 sous traitement. A note aussi que le mercredi 21 avril, 11 774 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19, portant le nombre total des vaccinés à 392 439. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale invite les populations, comme à l’accoutumée, à redoubler de vigilance et au respect des gestes barrières pour barrer la propagation du virus.