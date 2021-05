Policiers condamnes

La sentence est tombée, dans l’affaire des cinq policiers jugés à Fatick. Ils ont tous été reconnus coupables hier des chefs de prévention d’abus d’autorité et de coups et blessures ayant entraîné la mort sans avoir l’intention de la donner.

C’est ainsi que le juge du tribunal de grande instance (TGI) de Fatick les a condamnés à une peine de 2 ans dont 6 mois de prison ferme. De plus, ils vont allouer la somme de 150 millions de francs CFA à la famille de la victime, Amadou Lamine Koïta.

Avocat de la partie civile, Me Bassirou Sakho a déclaré, à la suite de la décision prononcée : ‘’Nous estimons que le juge a rendu une décision satisfaisante, parce qu’elle participe à la consolidation de la confiance qui doit régner entre la justice et ses justiciables. Au lendemain de la mort subite de Mamadou Lamine Koita, les jeunes avaient pensé venger leur camarade par la violence. Aujourd’hui, alors que je leur avais demandé de cesser toute violence et de faire confiance en cette justice, cette décision me donne raison.’’