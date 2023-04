La Commission nationale des acteurs de la société civile sur la politique économique et sociale a procédé, à Dakar, au lancement du Processus de formulation du rapport de contribution de la société civile au Plan national de développement (PND) 2024-2028.

Depuis plus de deux décennies, l'implication de la société civile dans le suivi-évaluation de la politique économique et sociale du Sénégal se traduit par la production de données basées sur la perception des citoyens sénégalais qui ont permis d'améliorer la pertinence des actions entreprises en rapport avec les besoins prioritaires des communautés politiques.

Sur ce, la Commission nationale des acteurs de la société civile a lancé hier le Processus de formulation du rapport de contribution de la société civile au Plan national de développement (PND) 2024-2028.

Selon son président Ibrahima Fall, il est prévu, dans le cadre de ce processus, de faire des consultations avec les catégories d'acteurs de la société civile, mais aussi des consultations avec les citoyens à la base pour recueillir un peu leur perception sur, non seulement l'état de mise en œuvre du PAP1 et du PAP2, afin de pouvoir identifier des contributions avec les acteurs qui répondront aux besoins des communautaires à la base. Mais aussi, dit-il, ce processus va améliorer la bonne gouvernance. L'objectif du lancement de ce processus, soutient-il, est d'informer les acteurs de la société civile sur le processus PND, mais aussi sur le travail qui est en train de se faire et d’impliquer l'ensemble des acteurs de développement dans ce processus, pour qu'il y ait une contribution pertinente qui sera remise au gouvernement du Sénégal.

Ce processus permettra également de renforcer la qualité de la pertinence des politiques de développement à l'endroit des communautés. La Commission nationale des acteurs de la société civile travaille avec le gouvernement du Sénégal pour l'accompagner dans tous les processus de formulation. Ce partenariat lie la commission avec le gouvernement du Sénégal, par le biais du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, particulièrement la Direction générale de la Planification des politiques économiques.

"On projette qu'en 2024, on a aura une croissance à deux chiffres de 10,5 %, mais aussi, c'est le lieu de donner des propositions au gouvernement pour que cette croissance soit plus inclusive et durable", renseigne le président de la Commission nationale des acteurs de la société civile.

Le représentant du directeur général de la DGPPE, Abdou Loum, a, lui, souligné que l’initiative n’est rien d’autre qu’un processus participatif et inclusif qui a été lancé depuis janvier et qui rentre dans la lignée des actions de la société civile qui visent l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais.

Pour rappel, avec la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne, le gouvernement du Sénégal avait jugé nécessaire de lancer le PAP2A pour amorcer la relance économique du pays, au lendemain de la deuxième vague qui avait fortement secoué l’économie sénégalaise, réduisant de façon drastique les perspectives de croissance économique. Le gouvernement ayant senti la nécessité d’ajuster le plan d’action prioritaire devenu PAP2A dans le but d’intégrer les réformes jugées indispensables pour l’atteinte des objectifs du PSE et des ODD.

Estimé pour la période 2019-2023 à plus de 14 milliards, le coût global du PAP2A a connu une augmentation de 614 milliards, soit 4 % par rapport au PAP2 initial, avec une contribution attendue du secteur privé à hauteur de 4 770 milliards de francs CFA, selon le ministère de l’Économie et du Plan.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)