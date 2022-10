Les militants mbourois de l’AFP ont organisé une cérémonie pour rendre hommage au responsable des cadres de l’Alliance des forces de progrès (AFP) Alioune Sarr. Lors de cette après-midi organisée cette semaine, l’ex-ministre du Tourisme a réitéré l’ancrage de son parti dans la coalition BBY.

L’ex-ministre du Tourisme et des Transports aériens était, cette semaine, à Mbour pour recevoir les honneurs des militants de son parti qui ont voulu exprimer, à travers une grande cérémonie de ‘’Sargal’’, leur reconnaissance et leur attachement au responsable des cadres de l’AFP. Il a profité de l’occasion pour s’exprimer sur les relations qui unissent l’AFP et la coalition présidentielle BBY.

Ainsi, il précise : ‘’Nous sommes membres fondateurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar, en tant que membre de Benno Siggil Senegaal depuis 2012. Notre encrage au sein de BBY est solide et c'est ce qui nous a permis de gagner des élections, qu’elles soient locales, départementales et nationales. Notre engagement est solide.’’

Selon celui qui a siégé pendant un peu moins d’une décennie au Conseil des ministres, ‘’c'est le lieu de rendre grâce à Dieu qui nous a permis, pendant neuf années et neuf mois, de servir notre nation. Chers amis, je vous remercie de votre sacrifice et de vos engagements de nous accompagner pendant cette période. Avant, je voudrais remercier le président de la République de sa confiance qu'il a placée en moi en me confiant des responsabilités au sommet de l'État, de pouvoir être au service de mes compatriotes. Pour moi, il n'y a pas un plus grand honneur que d'être au service de ses compatriotes’’.

Fier de son passage aux différents ministères qu’il a dirigés sous l’ère Macky Sall, Alioune Sarr a rappelé sa disponibilité auprès du chef de l’État et de ses militants, toute sa disponibilité à se sacrifier au service des Sénégalais. ‘’Nous sommes en train de fêter ce que nous avons réalisé, que ça soit au ministère du Commerce, puis des Transports aériens. C’est pourquoi je vous dis ma disponibilité totale pour qu'ensemble nous relevions les défis qui se dressent pour notre pays qui est entouré de foyers de tension’’, a indiqué l’ancien ministre.

Avant de continuer : ‘’Nous devons faire face à toutes les forces subversives, aussi bien internes qu'externes, et à cela nous devons relever le défi en réunissant les forces économiques et intellectuelles dans cette période où notre pays entre dans une phase de l'exploitation pétrolière et gazière.’’

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)