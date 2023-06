Sous la présidence du ministre de l'Urbanisme et du Logement public, la Société de réalisation des travaux (SRT) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont procédé, le samedi, à la livraison de 185 villas et à la remise d'attestations pour 500 parcelles viabilisées, dans le cadre de la phase 2 du Programme de réalisation de 4 500 unités de logement de l’assiette foncière de Bambilor.

Pour accompagner l’État dans sa politique de logement, la SRT et la CDC ont procédé, ce week-end, à la livraison de 185 villas et à la remise d'attestations pour 500 parcelles viabilisées dans la phase 2 du Programme de réalisation de 4 500 unités de logement sur l’assiette foncière de Bambilor. Les maisons sont dotées de réseaux d’électricité, d’eau potable, de téléphonie et d’assainissement ainsi qu'une voirie intégrale en bicouche.

La Société de réalisation des travaux a prévu également des équipements à caractère éducatif, sanitaire, culturel, sportif, entre autres, au profit des futurs habitants. Ainsi que toutes les commodités pour une bonne viabilisation de niveau tertiaire, afin d’offrir un meilleur cadre de vie aux futurs habitants.

"Après la livraison de ces 185 villas, nous allons vous convier au mois de juillet pour livrer 25 autres hectares déjà aménagés pour au moins 1 500 acquéreurs. Dans cet environnement de Bambilor, nous sommes à peu près à 6 000, voire 7 500 cibles qui peuvent dépasser le cap de l'accès à une parcelle au minimum", a souligné le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations El Hadj Mamadou Boye Diao.

Ainsi, poursuit-il, "aujourd'hui, nous avons demandé au ministre de l'Urbanisme de nous accompagner dans la mise à disposition de ce foncier qui nous permet, tout de suite, d’être opérationnels dans le capital départemental du Sénégal et nous avons les moyens de le faire".

Présent à la cérémonie, le directeur général de la Société de réalisation des travaux (SRT) a soutenu que la commercialisation de ce programme foncier de Bambilor était un challenge. "Pour nous, dit-il, c’était un défi de faire le travail conformément à nos engagements et de livrer, parce qu’il y a trop de difficultés en matière foncière liées notamment au non-respect des engagements par les promoteurs et les développeurs’’, a-t-il souligné.

En achetant ces parcelles, poursuit le DG, les acquéreurs ont fait un choix de vie, un choix de bâtir dans un nouvel environnement, un choix de vivre avec de nouveaux voisins, de divers horizons et de diverses personnalités.

"Nous sommes vraiment ravis, en tant qu’acquéreurs, d’avoir un site qui a été viabilisé, dirigé et proposé par la CGIS, par le biais de la CDC. Vraiment, c’est un site qui a toutes les commodités et ce n’était pas évident, au Sénégal, à l’heure actuelle, d’avoir un site avec l’eau, l’électricité, les routes et l’assainissement à la fois’’, a magnifié le représentant des acquéreurs, Abdou Aziz Ndiaye.

"Nous sommes convaincus que l’urbanisation est un phénomène mondial irréversible et d’ici 2050. L’urbanisation va atteindre les 60 % dans notre pays. Avec la conjoncture, tous les matériaux de construction sont en hausse. Il est difficile, pour certains, de trouver un logement. C’est dans ce sens que le président de la République est en train d’apporter des réponses viables au défi du logement. Et le partenariat avec la SRT est un exemple allant dans ce sens", a déclaré le ministre de l’Urbanisme et du Logement public, Abdoulaye Saydou Sow.

Dans la même veine, il a salué l’engagement et le professionnalisme de toutes les parties prenantes à ce projet d’envergure. Il les assure que son département continuera va les accompagner en commençant par l’exonération.

Pour rappel, ce programme d’aménagement foncier, réparti en quatre phases, comprend plus de 3 500 parcelles viabilisées de 150 m2 et 250 m2. Il s’inscrit dans le cadre de la valorisation d’un patrimoine foncier de 154 ha acquis à Bambilor en 2010 par la CDC et répond surtout à la nécessité, pour la CDC, de venir en appui à l’État dans sa politique de facilitation de l’accès au logement, à travers le ‘’Programme 100 000 logements’’’ notamment.

Au titre du projet, la CCIS a démarré en septembre 2020, la commercialisation d’une assiette foncière de 20 ha composée de lots de 150 m2 et 250 m2, avec des conditions de vente fixées dans les contrats de réservation. Et la politique de commercialisation, fondée sur un apport minimal et des facilités de paiement sur une période de ceux ans a connu un grand succès avec plus de 700 parcelles viabilisées, entre septembre 2020 et décembre 2022.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)