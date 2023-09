Le directeur général du Port autonome de Dakar a engagé des négociations qui ont permis de mettre un terme au bras de fer opposant les lignes maritimes, DP World au collectif des transitaires, transporteurs et commerçants.

‘’La congestion du terminal à container et la saturation des infrastructures portuaires ont entraîné des retards dans le déchargement des cargaisons, des coûts supplémentaires pour les entreprises et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. La congestion affecte non seulement le port, mais aussi l'économie dans son ensemble. Elle est devenue un problème pressant pour l’économie nationale’’, dénonçait, il y a quelques jours, la Communauté des acteurs portuaires du Sénégal (Cap). Qui soulignait dans le même temps que les activités de transit sont bloquées. La Cap dénonçait, ainsi, l’impact négatif sur l’économie du Sénégal. D’autant que ladite congestion est perceptible avec la recrudescence des effectifs de conteneurs vides ou pleins au niveau du terminal à conteneurs (Tac) de DP-World, empêchant les bateaux de décharger leurs cargaisons.

Devant ce problème qui pouvait s’envenimer et paralyser la marche de ce centre névralgique de l’économie sénégalaise, le directeur général du Port autonome de Dakar a joué les bons offices, pour trouver des solutions. Ainsi, en plus de réconcilier les positions entre les Compagnies maritimes, DP World et le Collectif des transitaires, transporteurs et commerçants qui dénonçait le paiement des frais de surestaries et de magasinage et les frais liés aux détentions et aux immobilisations imposés par les Compagnies maritimes et DP World, Mountaga Sy a décroché un compromis et aménagé des pistes de solutions, afin de pacifier les relations entre le collectif composé des transitaires, des transporteurs et des commerçants d'une part et Dp world et les compagnies maritimes d'autre part.

Pour cela, le directeur général a mis en place un schéma d’évacuation rapide par corridors qui permet à DPW et aux lignes maritimes de baisser les niveaux du Terminal DPw et les entrepôts. Selon nos sources, il a aussi procédé à une réquisition rapide d’espaces adaptés pour absorber le surplus lié au recul de performances de DPW. En atteste la circulaire rendue public qui stipule que les négociations menées, sous la conduite du Directeur général du PAD, entre les compagnies maritimes, DP World et les représentants du collectif des transitaires, transporteurs et commerçants (USETTA, CEATLCS, ASSTAP, ACIS, COCOGES), ont abouti à un protocole d’accords.

Le premier point concerne l’annulation des frais de surestaries et de magasinage. ‘’Les compagnies maritimes et DP World annulent tous les frais de surestaries et magasinage pour la période du 1er août au 20 octobre 2023’’, renseigne le document.

S’agissant des frais liés aux détentions et immobilisations, la circulaire renseigne que les ‘’discussions qui sont déjà engagées entre les compagnies maritimes et les transporteurs devront avoir une issue au plus tard le 15 octobre 2023.’’

Le troisième point de la circulaire concerne la signature des projets d’arrêtés ministériels. Celle portant sur les tarifs de facturation des compagnies maritimes et des manutentionnaires sera effective sous huitaine, annonce-t-on.

Ainsi, Mountaga Sy rappelle aux collectifs leurs responsabilités dans le respect des principes de fonctionnement du Port 7jours/7 et 24h/24. Car, l’augmentation des flux face au manque d’outils ou de dispositifs logistiques appropriés accentue le problème de fluidité. Dans ce cas de figure, les importateurs, transitaires, commerçants ont des difficultés pour évacuer leurs marchandises. Et pour s’en sortir, les entreprises répercutent les charges sur les consommateurs.

C’est pourquoi, la direction générale annonce travailler de concert avec les transporteurs ‘’pour faire baisser le taux d’occupation élevé du terminal à conteneurs de DPW par l’acquisition d’espaces pour le transfert des conteneurs pleins du terminal et le stockage des conteneurs vides pour libérer les châssis des camions des transporteurs’’.

AMADOU FALL