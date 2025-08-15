Madagascar bat le Soudan (1-0) et se qualifie pour la finale du Chan-2024. Une finale historique pour les Bareas au bout d’un match sensationnel. Les deux premières mi-temps de cette rencontre ont été ternes. L’énorme occasion de ce match est intervenue à la 90’. Sur un énorme travail sur le côté gauche, Abdelrazig Omer voit sa frappe déviée par Toldo, le portier malgache. Le ballon revient dans les pieds de Walieldin Khidir qui n’arrive pas à envoyer le ballon dans les buts vides.

Il manque l’improbable, une balle de qualification pour la finale. En infériorité numérique après la suspension de Rzafimaro (79e, second carton jaune), Madagascar arrive à tenir et accroche les prolongations. La première mi-temps des prolongations a pris fin sur un score vierge. Dans la seconde mi-temps, les Malgaches vont prendre l’avantage. Sur une belle action d’école, Lalaina Cliver sert idéalement Toky qui ouvre le score (116’, Madagascar 1-0 Soudan). Malgré l’exclusion de Rzafimaro, Madagascar remporte le match à 10 et se qualifie pour la finale. Une première dans l’histoire pour les Bareas.