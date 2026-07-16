À l'issue du Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août prochain, le porte-parole du khalife général des mourides s'est montré optimiste quant à l'état d'avancement des travaux. Il estime que les difficultés liées à l'assainissement ont diminué de plus de 70 % grâce à l'accélération des chantiers en cours.

Le Comité régional de développement (CRD) consacré à l'organisation du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août prochain, s'est tenu avant-hier en présence des différentes parties prenantes. À cette occasion, le président du comité d'organisation, Serigne Bass Abdou Khadre, a insisté sur l'importance de cette rencontre de concertation. Selon le porte-parole du khalife général des mourides, l'objectif du CRD est de permettre à chaque acteur de s'exprimer afin d'apporter sa contribution à la réussite de l'événement religieux. « Ce n'est pas pour se disputer ni se confronter, mais pour dire des choses qui vont dans le sens de réussir notre mission », a-t-il déclaré, saluant les différentes contributions formulées au cours de la réunion.

Fort de son expérience, lui qui supervise l'organisation du Magal depuis dix-neuf éditions, Serigne Bass Abdou Khadre a relevé une amélioration notable de la situation par rapport aux années précédentes. Il a toutefois indiqué que le principal défi de cette édition reste lié aux travaux d'assainissement en cours dans la ville sainte. Évoquant les importants chantiers engagés à Touba, il a reconnu les désagréments qu'ils occasionnent pour les habitants, tout en estimant qu'ils constituent un investissement nécessaire. « Les travaux ont été accélérés. Il faut savoir reconnaître les efforts lorsqu'ils sont faits. Moi-même, je suis resté plus d'un mois sans pouvoir accéder à mon domicile à cause des travaux », a-t-il expliqué, soulignant que les équipes travaillent « 24 heures sur 24 ».

Abordant la question de l'approvisionnement en eau, le porte-parole du khalife a rappelé que Touba dispose de 48 forages, estimant que les difficultés observées ces dernières années étaient davantage liées à la vétusté du réseau de distribution qu'à un manque de capacités de production. Se disant confiant, Serigne Bass Abdou Khadre a affirmé que les améliorations engagées devraient considérablement réduire les difficultés. « Nous avons constaté une baisse de plus de 70 % des problèmes liés à l'assainissement », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne pense pas que Touba connaîtra, dès l'année prochaine, les mêmes difficultés dans ce domaine.

Le responsable religieux s'est enfin dit satisfait de l'implication des autorités et des différents services mobilisés pour assurer le bon déroulement du Grand Magal, l'un des plus importants rassemblements religieux du Sénégal.

CHEIKH THIAM