Diama - une personne tuée par la foudre

Une personne a été tuée, mardi, vers 18 heures, après avoir été frappée par la foudre dans un champ rizicole à Peulh Dioss, un village situé dans la commune de Diama, a appris l’APS de source sécuritaire.

La victime a été mortellement frappée par la foudre alors qu’elle traversait un champ rizicole pour rejoindre un hangar pour y mettre à l’abri ses effets personnels, lors d’un orage accompagné de vents violents et d’un important soulèvement de poussière, selon la même source.

Les éléments de la brigade territoriale de Diama, informés du drame, se sont rendus sur les lieux pour les constatations d’usage. Le corps sans vie de la victime a ensuite été évacué à la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis par l’ambulance du poste de santé de Diama. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de ce drame.