Trafic de chanvre indien à Ziguinchor

Une opération de la brigade de recherches du commissariat central de Ziguinchor a conduit à l'interpellation de quatre jeunes soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de chanvre indien dans le quartier Alwar. Selon des sources sécuritaires, les enquêteurs ont agi sur la base de renseignements faisant état de l'existence d'un réseau alimentant le trafic de cannabis dans cette partie de la ville.

Après plusieurs opérations de surveillance, les policiers sont intervenus et ont surpris les suspects en train de consommer du chanvre indien. Les personnes interpellées sont identifiées par les initiales I. Gaye, A. Barry, I. Diatta et A. Guèye, tous domiciliés à Ziguinchor.

La perquisition effectuée sur les lieux a permis la saisie de 115 cornets de chanvre indien conditionnés dans un sachet en plastique, de chanvre indien en vrac, de plusieurs joints déjà entamés ainsi que de deux paires de ciseaux servant au conditionnement de la drogue. Placés en garde à vue, les quatre suspects ont été entendus par les enquêteurs. Au cours de son audition, I. Gaye a reconnu être le propriétaire de la drogue saisie, selon les mêmes sources.

Les trois autres mis en cause ont, pour leur part, nié toute implication dans un trafic de stupéfiants. Ils ont toutefois admis consommer du chanvre indien. Les produits saisis ont été placés sous scellés, tandis que les quatre suspects sont poursuivis pour trafic de chanvre indien. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices et de déterminer l'étendue de ce réseau présumé. Le parquet a été saisi du dossier.