C'est un vaste réseau de prostitution en ligne, de transmission volontaire du VIH, d'actes contre nature et de mise en danger de la vie d'autrui que les enquêteurs du commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies ont démantelé. Quelques-uns des 10 suspects interpellés ont le VIH, depuis des années.

Mardi dernier, en fin d'après-midi, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) du commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies, en compagnie du menuisier B. Ndiaye (né en 2005), ont conduit dans leurs locaux un individu interpellé aux Parcelles Assainies, Unité 18, pour des faits présumés de harcèlement sexuel et d’actes contre nature. Il s'agit de L. Cissé, qui est né en 2006.

Selon les déclarations du plaignant, B. Ndiaye, le mis en cause l’a contacté, quelques jours auparavant, par l’intermédiaire des applications WhatsApp et TikTok afin de lui proposer d’entretenir des relations sexuelles. Le plaignant affirme avoir découvert, au cours de leurs échanges, qu’il s’agissait d’un homme et avoir refusé toute proposition, estimant qu’il s’agissait de pratiques contre nature.

Le plaignant ajoute lui avoir un rendez-vous aux fins de son interpellation. Lorsque L. Cissé s’est présenté au lieu convenu, aux Parcelles Assainies, Unité 18, le plaignant a exhibé les conversations enregistrées sur son téléphone portable. Une foule s’est alors rapidement rassemblée sur les lieux.

Informés de la situation, les éléments de la Brigade de Recherches se sont immédiatement transportés sur place afin de procéder à l’interpellation du mis en cause, L. Cissé, et à sa conduite dans les locaux du commissariat pour les besoins de l’enquête.

Dans le cadre de cette enquête, le téléphone portable du suspect a été exploité par les enquêteurs, qui ont découvert des échanges de messages entre ce dernier et un commerçant du nom de F. Gaye, âgé de 18 ans.

Il ressort de ces échanges qu’un rendez-vous avait été convenu entre les deux intéressés. Avec le concours de L. Cissé, poursuivent nos sources, les éléments de la Brigade de Recherches se sont transportés sur les lieux.

À l’heure et au lieu convenus, le nommé F. Gaye s’est présenté et a rejoint L. Cissé. Les éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus pour procéder à son interpellation. Il a été conduit dans les locaux du commissariat.

Entendu sur les faits, il a reconnu son homosexualité, avant de dénoncer deux autres individus, en révélant leurs numéros de téléphone. Il s'agit de S. Thiam et A. Sy. Il a précisé qu'ils sont ses partenaires sexuels et qu’ils sont domiciliés à Keur Massar.

Sur instruction, une mission a été confiée aux éléments de la Brigade de Recherches afin de se rendre à Keur Massar aux fins d'identifier et d'interpeller les personnes citées dans cette affaire.

Ainsi, les nommés S. Thiam et Mo. Diagne ont été trouvés dans des positions compromettantes, dans la même chambre. Au moment de leur interpellation, le nommé Mo. Diagne était entièrement nu, tandis que son compagnon S. Thiam était vêtu d’une culotte. Selon nos sources, les enquêteurs ont trouvé dans la chambre occupée par S. Thiam, des médicaments qui, selon lui, sont destinés au traitement de problèmes rénaux.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont procédé à l'interpellation des nommés A. Sy et Mo. Diagne. Également, les deux nommés ont été trouvés dans une chambre. Au moment de leur interpellation, ils étaient à moitié nus, vêtus uniquement de sous-vêtements. La perquisition de la chambre a permis la découverte d’un sac à dos contenant plusieurs boîtes de comprimés présentés comme étant utilisés dans le traitement du VIH/SIDA, ainsi que des préservatifs.

Interpellé sur les médicaments, A. Sy a confié qu'il a contracté le VIH en 2018. Interpellés tous sur les faits, les autres mis en cause ont d’abord nié, avant de reconnaître les faits d’actes contre nature.

Les prévenus habitent à Keur Massar, Niarry Tally, Keur Mbaye Fall, Pikine et Mboro. Ils sont comptables, marchands ambulants, couturiers et chauffeurs.

Les secrets des téléphones de S. Thiam et Mo. Diagne durant leurs gardes à vue

Poursuivant l’enquête et procédant à l'exploitation du téléphone portable du nommé S. Thiam, régulièrement interpellé et conduit dans les locaux du service, les limiers ont constaté que ce dernier continuait à recevoir des messages de plusieurs correspondants. Ces derniers ont été invités, sous le contrôle des éléments de la BR, à se présenter à des lieux préalablement convenus, où ils devaient rencontrer le nommé S. Thiam.

Ainsi, ne se doutant de rien, le premier correspondant, identifié sous le nom de S. Kane (né en 2005), s'est présenté à la Patte d'Oie, à proximité du Centre de Santé Nabil Choucair, où les éléments du service, qui assuraient une surveillance discrète, sont intervenus et ont procédé à son interpellation sans incident. À préciser qu'il vient d'obtenir son bac.

Le second correspondant, du nom de S. Sané (né en 2007), employé dans une usine sise à Pikine, a, quant à lui, accepté un rendez-vous à caractère sexuel fixé à la Cité Mixta. À son arrivée sur les lieux, il a également été interpellé sans incident par les éléments de la Brigade de Recherches.

Toujours dans le cadre de cette enquête, le téléphone portable du nommé Mo. Diagne a livré des secrets. En effet, nos sources ont constaté qu'un nommé B. B. A. Marega, utilisant le pseudonyme « AV DRG », ne cessait de lui adresser des messages et de l'inviter à échanger par téléphone.

À la lecture des conversations, les enquêteurs ont relevé de nombreux messages à caractère affectueux ainsi que des autocollants (« stickers ») témoignant de leur proximité. Sous le contrôle des enquêteurs, le nommé Mo. Diagne a répondu à l'appel téléphonique de son correspondant. Au cours de cet échange, B. Marega l'a invité à le rejoindre pour une rencontre.

Une rencontre a ainsi été organisée au niveau de la Cité Mixta. Il a été interpellé par les policiers, puis conduit dans les locaux.

Entendu sur les faits, le nommé B. B. A. Marega a déclaré avoir fait la connaissance du nommé M. Diagne par l'intermédiaire de l'application GRINDR.

Il a ajouté que Mo. Diagne l'avait déjà invité à son domicile à quatre reprises. Selon ses déclarations, la rencontre organisée ce jour devait constituer leur cinquième rendez-vous.

Tout ce beau monde a été placé en position de garde à vue pour les faits présumés d'association de malfaiteurs, de prostitution en ligne, de transmission volontaire du VIH, d'actes contre nature et de mise en danger de la vie d'autrui.

CHEIKH THIAM