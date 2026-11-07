À 41 ans et après 234 sélections, la star portugaise vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux qu’elle ne portera plus le maillot de la Seleção. Quelques semaines après Lionel Messi, une autre légende du ballon rond prend sa retraite internationale.

Une autre légende du football vient de refermer un énorme chapitre de sa longue carrière. Le mois dernier, l’Argentine faisait ses adieux à son capitaine, Lionel Messi. Quasiment un mois plus tard, jour pour jour, c’est Cristiano Ronaldo qui fait ses adieux au Portugal. À 41 ans, l’attaquant d’Al-Nassr ne sera donc pas de la partie lors de la prochaine trêve internationale. Annoncé de retour après sa brouille avec Jorge Jesus, CR7 a fait le choix de couper définitivement le cordon après 146 buts inscrits en 234 sélections.

Pour rappel, le quintuple Ballon d’Or avait signé plusieurs déclarations chocs en ce début de saison. En août dernier, Ronaldo avait lâché que cette saison 2026/2027 serait sans doute son dernier tour de piste. « C’est probablement ma dernière année de carrière, et je veux laisser une trace indélébile. J’ai déjà tout planifié pour l’avenir. » Un peu plus d’un mois plus tard, le célèbre numéro 7 était bien de retour en sélection malgré son âge et les critiques encaissées lors de la Coupe du Monde 2026, mais il assurait ne pas vouloir être un problème pour son équipe nationale.

Ronaldo dit stop

« Quand je sentirai que je ne sers plus à rien ici, que je ne donne plus rien sur le terrain, que je marque plus de buts ou que je crée une mauvaise ambiance, je serai le premier à faire mes valises pour m’en aller. » Aujourd’hui, après avoir quitté le rassemblement de la Seleção fin septembre, Cristiano Ronaldo a tenu sa parole. À l’heure où la fédération portugaise a tout fait pour lui permettre de revenir malgré son différend avec le sélectionneur national, le natif de Funchal a publié une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il annonce sa retraite internationale.

« À vous, Portugais,

Le jour est arrivé de rendre le maillot numéro 7 de notre sélection, celle de nous tous. Je ne l’ai jamais considéré comme exclusivement le mien, mais pendant 23 ans, j’ai eu le privilège et la responsabilité de le porter, de le défendre et de l’emmener avec moi dans les stades du monde entier. Aujourd’hui, le moment est venu de le transmettre à l’avenir. Ce n’était pas une décision facile, car certaines décisions ne se prennent pas uniquement avec la tête, elles se prennent aussi avec le cœur. Un parcours commencé en août 2003 s’achève, un parcours qui a changé ma vie à jamais. Lorsque je regarde en arrière et que je repense à tout ce que j’ai vécu avec la sélection, je ne vois pas seulement des matchs, des buts, des records ou des trophées. Je vois des personnes. Je vois des immigrés qui, pendant 90 minutes, se sentaient un peu plus proches du Portugal. Je vois des millions de Portugais que je n’ai jamais rencontrés personnellement, mais qui ont fait partie de ma vie.

Car au final, le football est bien plus qu’un simple jeu. Le football, ce sont les gens. Tout au long de ma carrière en sélection, j’ai toujours cherché à repousser mes limites. Je voulais gagner, je voulais être le meilleur, je voulais marquer l’histoire. J’ai toujours été exigeant envers moi-même. J’ai toujours voulu davantage, j’ai toujours cru que nous pouvions aller encore plus loin. Et j’ai tout donné pour ce maillot. Il y a eu des après-midi et des soirées parfaites, des victoires que je n’oublierai jamais, et des défaites dont le souvenir me fait encore mal aujourd’hui. J’ai aussi échoué, j’ai aussi souffert, il y a également eu des moments où je n’ai pas été capable d’offrir aux Portugais ce qu’ils désiraient tant.

Mais je n’ai jamais abandonné. Et surtout, je n’ai jamais cessé d’être fier de représenter le Portugal. Au fil de ces années, j’ai appris des choses très simples. Les buts passent, les trophées restent dans les musées, les records finissent toujours par être battus. Mais il y a quelque chose que le temps ne pourra jamais effacer : la place que nous occupons dans le cœur des gens. Si je vous ai déjà rendu heureux, si l’un de mes buts vous a déjà fait prendre quelqu’un dans vos bras, oublier un souci ou ressentir de la fierté pour notre pays, alors tout cela en valait la peine. Car être Portugais, c’est aussi cela. Nous souffrons ensemble, nous nous relevons ensemble. Et nous y croyons à nouveau.

Le Portugal aura toujours besoin de jeunes qui rêvent, de joueurs qui n’abandonnent jamais, de nouvelles générations qui croient qu’il est possible d’aller là où personne n’est encore allé. Car un pays qui continue de faire naître de nouveaux héros est un pays qui ne cesse jamais de croire en lui-même. À mes coéquipiers en sélection, je souhaite adresser un message particulier. Merci pour chaque course, pour chaque accolade, pour chaque discussion, pour chaque silence avant d’entrer sur le terrain, pour chaque victoire que nous avons célébrée ensemble et pour chaque défaite qui nous a rendus plus forts. J’ai eu le privilège d’être votre capitaine. Mais un capitaine ne marche jamais seul. Et vous faites partie de mon histoire. À tous les entraîneurs, dirigeants, médecins, kinésithérapeutes, intendants, employés et à toutes les personnes qui ont travaillé à mes côtés au fil de ces années, je vous adresse mes remerciements. Beaucoup d’entre vous n’apparaissent jamais sur les photos.

Mais sans vous, aucune de ces photos n’aurait été possible. À ma famille, merci d’avoir partagé ce rêve avec moi. Merci d’avoir compris mes absences, les sacrifices et les moments où la sélection a dû occuper une place qui vous appartenait également. Si je suis allé aussi loin, c’est parce que nous avons toujours avancé main dans la main. Et à vous, les Portugais, à tous les Portugais dispersés aux quatre coins du monde, je souhaite dire une dernière chose. Il y a une image que je garderai toujours avec moi. Le moment où retentit l’hymne national. Je regarde autour de moi, je vois mes coéquipiers, je vois les tribunes, je vois des enfants, des mères, des pères et des grands-parents, je vois des Portugais qui ont parcouru tant de kilomètres simplement pour être là. Et pendant ces quelques minutes, nous cessons d’être différents. Il n’y a plus de clubs, il n’y a plus de couleurs, il n’y a plus de classes sociales, il n’y a plus de professions, il n’y a plus d’opinions. Il n’existe qu’une seule passion.

Le Portugal. C’est ce sentiment que j’emporterai avec moi pour le reste de ma vie. Aujourd’hui, je mets fin à mon parcours sur le terrain avec la sélection nationale, je pars la tête haute, fier du chemin parcouru et avec la conscience d’avoir tout donné pour le Portugal. Mais je ne cesserai jamais d’être l’un des vôtres. Je continuerai à souffrir, à vibrer et à célébrer chaque victoire du Portugal avec vous. J’ai consacré ma vie à travailler pour devenir le meilleur joueur du monde. Aujourd’hui, je comprends que ma plus grande victoire a été d’avoir eu le mérite de représenter le meilleur pays du monde. Merci pour ces 23 années. Merci d’avoir cru en moi. Merci de m’avoir permis de vivre un rêve qui a commencé lorsque je n’étais encore qu’un enfant, à Madère, courant derrière un ballon. Le maillot numéro 7 reste. La fierté de l’avoir porté m’appartiendra pour toujours. Le Portugal sera toujours en moi. À jamais. Cristiano Ronaldo. »

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