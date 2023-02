Alioune Thioune va patienter dans sa cellule jusqu’au 23 février, pour être édifié sur son sort. En prison depuis quelques jours, il a été jugé hier au tribunal d’instance de Dakar pour vol commis la nuit. Le plaignant, Moussa Cissé, lui reproche d’avoir subtilisé ses deux paires de lunettes d’une valeur de 150 mille francs CFA.

Pour avoir subtilisé deux paires de lunettes, Alioune Thioune flirte depuis quelques jours avec les affres de l’incarcération. La quarantaine révolue, il a été jugé hier devant la barre du tribunal d’instance de Dakar, pour vol commis la nuit. La partie civile, Moussa Cissé, qui est revenue sur le déroulement des faits, renseigne que c’est dans son sac que le prévenu a pris ses lunettes. ‘’Ce jour-là, je revenais d’un voyage. Je suis arrivé à Dakar aux alentours de 4 h du matin. Comme j’avais envie d’aller aux toilettes, j’ai sollicité les services d’Alioune que j’ai retrouvé assis devant une maison.

En effet, je ne pouvais pas réveiller mes parents qui sont âgés à cette heure tardive. C’est ainsi qu’il a escaladé le mur. Je me suis même posé des questions, mais il m’a rassuré en me disant qu’il habite dans cette maison. Quand il m’a ouvert la porte, je suis allé tranquillement aux toilettes en lui confiant mon sac. À ma sortie, il me l’a remis avant de monter dans un taxi’’, a narré la partie civile qui dit avoir constaté la disparition de ses lunettes après le départ de Thioune.

Par chance pour lui, un voisin lui a dit qu’il connaît ce dernier en lui promettant de l’aviser, s’il l’aperçoit à nouveau dans le quartier. Au bout de quelques jours, celui-ci l’appelle et, a en croire le plaignant, Thioune a affirmé avoir vendu les lunettes à une dame à vil prix, alors qu’il a acquis la paire à 75 mille F CFA.

Tout agité, Alioune Thioune conteste les déclarations de la partie civile. ‘’Je n’ai jamais ouvert son sac. Ce jour-là, il m’a retrouvé assis devant chez moi. Il m’a dit qu’il revenait du Cameroun. Au cours de notre discussion, il m’a demandé de lui trouver une prostituée. Comme je ne pouvais pas satisfaire ses besoins, il est retourné dans le bar. Au bout de quelques minutes, je l’ai aperçu en train de se disputer avec d’autres ouailles. Je suis allé lui filer un coup de main et je lui ai remis sa bouteille de whisky. Il est ensuite parti’’, a-t-il raconté avec hargne avant d’être rappelé à l’ordre par le juge. ‘’Il faut modérer ton langage et te tenir correctement. Tu es dans un tribunal’’, lui a asséné le magistrat. Avec une témérité inouïe, il lui rétorque : ‘’Je suis en colère. On m’a accusé à tort. Les lunettes, je les ai ramassées devant la boutique et je reconnais les avoir vendues à une dame.’’

Le plaignant, qui dit avoir récupéré une paire de lunettes, s’est désisté de son action. Toutefois, il avoue être frustré par l’attitude du prévenu qui l’a calomnié à la barre.

À la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, le prévenu Alioune Thioune s’est excusé. ‘’Tu n’as rien fait et tu t’excuses’’, lui a dit le juge. Aphone pendant quelques secondes, il réitère ses excuses avant de se murer une nouvelle fois dans son silence.

L’affaire mise en délibéré, il sera édifié sur son sort le 23 février.

MAGUETTE NDAO