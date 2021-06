Saliou Diouf a fait face, hier, aux juges de la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel et détention de ces données, il risque deux ans d’emprisonnement dont un an ferme.

Après plusieurs mois de détention, Saliou Diouf a finalement fait face, hier, aux juges de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Il a été poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel et détention de ces données.

La partie civile, M. Tine, malgré la honte qui se lisait dans ses yeux, est revenue sur sa mésaventure avec le prévenu. A en croire la demoiselle, un jour, elle a reçu un appel de Saliou Diouf. Bien qu’elle ignore comment il avait eu son numéro de téléphone, elle a noué une relation amicale avec lui. Au fil du temps, les deux jeunes se sont rapprochés, si l’on se fie aux déclarations de la plaignante.

Ainsi, relate-t-elle, un jour, alors qu’elle venait juste de sortir de son bain, Saliou l’a appelée. En ce moment-là, dit-elle, elle avait noué sa serviette juste au niveau de sa poitrine. Mais sans qu’elle ne le fasse exprès, explique-t-elle, le nœud s’est détaché et elle s’est retrouvée toute nue, alors qu’elle discutait avec le jeune homme. Ignorant que l’appel était enregistré, elle a continué à papoter tranquillement avec son ami qui, en ce moment-là, se trouvait à l’étranger.

De retour au Sénégal, relate la plaignante, il lui a lancé plusieurs invitations qu’elle a déclinées. Alors, le gars lui a envoyé la vidéo d’elle toute nue. ‘’Il m’a contraint à aller à sa rencontre et de coucher avec lui. Sinon, il allait diffuser, sur les réseaux sociaux, la vidéo. J’ai cédé et je suis partie chez lui. On a eu des rapports sexuels. Quand je lui ai demandé la vidéo, il m’a fait croire que son téléphone était chez le réparateur’’, déclare la plaignante.

Toute tremblante, elle poursuit : ‘’Il m’avait promis qu’il allait supprimer la vidéo. Hélas, ce ne fut pas le cas. Au bout de quelque temps, il m’a renvoyé la vidéo et a réitéré sa menace. C’est ainsi que j’ai déposé plainte contre lui.’’

Interrogé, Saliou Diouf a soutenu qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire à la fille. Même s’il reconnaît avoir profité d’elle. Il a commencé à préciser que ce n’était que ses seins qui étaient visibles sur la vidéo, lorsque le juge l’a coupé : ‘’Tu minimises ton acte, alors. Pour une affaire de mœurs, tu as ruiné ton avenir. Ce que tu as fait, ce n’est pas bien.’’ Le magistrat ne s’est pas arrêté en si bon chemin. A la partie civile, il a lancé : ‘’Il faut faire attention avec vos téléphones et les réseaux sociaux. Il faut préserver ton corps. Tu as vu les conséquences de ton acte, n’est-ce pas ?’’

La plaignante a déclaré qu’elle ne réclame rien au comparant et a ajouté lui avoir pardonné. Malgré cette clémence de la victime, la représentante du ministère public a estimé que le prévenu Saliou Diouf mérite une peine exemplaire. Sur ces entrefaites, elle a requis deux ans dont un an ferme.

La chambre rendra sa décision le 24 juin.

MAGUETTE NDAO