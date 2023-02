Le groupe Walfadjri a annoncé une série de manifestations, non seulement pour contester la coupure de son signal, mais aussi pour faire comprendre aux annonceurs et diffuseurs qu'ils ont été offensés et qu'ils travaillent à ce que cela ne se reproduise plus.

Suite à la coupure de son signal, le groupe Walfadjri a annoncé une série de manifestations. "Il y aura bien des plaintes et des recours. Je suis en train de travailler là-dessus. Nous ne savons pas si les manifestations que nous avons prévues peuvent faire retourner le CNRA sur sa décision, mais nous le ferons si la loi nous le permet", a déclaré le responsable administratif du groupe Walfadjri, Serigne Mbacké Fall. Le groupe a également prévu de tenir un sit-in, ce vendredi 17 février 2023 devant ses locaux, ainsi qu'un autre sit-in le samedi 18 février devant les locaux du CNRA ‘’pour appeler à la démission de Babacar Diagne’’, ont-ils écrit dans leur communiqué.

Allant plus loin dans sa lutte, le groupe Walfadjri compte terminer sa série d’activités de contestations le dimanche 19 février prochain. "Ce n'est pas à cause de la coupure du signal que nous faisons ces activités, parce qu'ils ont l'habitude de couper notre signal. Ce n'est pas la première fois. Nous travaillons pour des annonceurs, des diffuseurs. Nous voulons que ces gens sachent qu'on a été offensé. Nous voulons travailler à ce que cela ne se reproduise plus", a précisé M. Fall.

Il ne comprend pas les agissements de l’autorité de régulation. Des agissements répétitifs qui ressemblent à de l’acharnement. Par ailleurs, pour répondre à ceux qui pensent que la télévision Walfadjri travaille pour l'opposition, Serigne Mbacké Fall dira qu'il y a "une opposition et un parti au pouvoir". Quand on travaille pour l'opposition, ils payent leur argent pour qu'on fasse leur boulot. On est obligé de faire ce qu'on appelle les couvertures médiatiques, parce qu'ils ont payé. Les gens du pouvoir pensent qu'on est avec ces gens de l'opposition. Les gens au pouvoir font leurs campagnes, leurs meetings, ils ne viennent pas vers nous, on y peut rien du tout. Et au finish, il pensent qu'on est avec l'opposition, alors que ces derniers ont payé".

Pis, "les gens du gouvernement n’invitent pas Walf à couvrir leurs activités et quand les autres le font, ils se fâchent".

Pour rappel, le CNRA reproche à Walf TV ‘’une couverture irresponsable’’ des manifestations de Mbacké. Il s’agit notamment de la diffusion ‘’en boucle des images de violences exposant des adolescents, accompagnées de propos dangereux y compris de la part des reporters, en violation totale de la réglementation’’.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)