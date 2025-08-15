À quelques jours du Gamou international de Médina Baye, un grand dispositif de couverture sanitaire a été mis en place par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, pour la réussite de ce grand événement religieux annuel.

Comme il est de coutume, à la veille de la célébration du Mawlid, le ministre de la Santé et de l’Action sociale entreprend une visite du dispositif sanitaire mis en place à l’occasion de ces grandes manifestations religieuses, en vue de s’assurer du bon déroulement du grand événement dédié à la meilleure des créatures, Mouhamad (PSL). C'est dans ce cadre qu'une délégation du ministère de la Santé et de l'Action sociale, conduite par le secrétaire général dudit ministère, s'est déployée à Kaolack.

Un exercice très important, selon Serigne Mbaye, secrétaire général dudit ministère, car, il est toujours utile que des mesures de prévention soient prises quand il y a affluence de populations qui effectuent un séjour prolongé dans des conditions parfois difficiles. C’est pourquoi, dit-il, le ministère s’emploie, avec tous les services régionaux renforcés par des dispositifs déployés à partir de la capitale, à tout mettre en œuvre pour que le volet sanitaire ne souffre d’aucun problème avant, pendant et après l’événement.

Au cours de ce déplacement, dit-il, une présentation du nouveau dispositif de couverture sanitaire a été faite par la directrice régionale de Kaolack. Celui-ci est rassurant d’après le SG, ‘’puisque sur le plan logistique il y a suffisamment de personnels, des ambulances, du matériel et une coordination qui fait intervenir le secteur privé, les spécialistes et ceux qui viennent du niveau national. De plus, des postes médicaux avancés ont été mis en place en dehors des structures de santé existantes (centres de santé, postes de santé, hôpital régional), au niveau des lieux de célébration du grand événement religieux et également dans les quartiers au plus près des populations. Il y a une dotation importante en médicaments parce que, quand il y a un dispositif et des ressources humaines, il faut nécessairement, pour que cela soit opérationnel, un renforcement en médicaments’’, a-t-il expliqué.

Poursuivant, M. Ndiaye a indiqué que les interventions en amont du service national d’hygiène figuraient parmi les points essentiels pour la réussite de la couverture sanitaire.

Selon ses dires, ce service a procédé à des opérations de désinsectisation, de délarvation et de saupoudrage. Ce qui a été très utile pour la prévention contre certaines pathologies. Cette visite a été prise pour cadre pour rappeler des conduites à tenir dans ce genre de manifestations.

À l'en croire, ‘’si les populations respectent les règles annoncées, si les mesures de prévention sont observées, les pèlerins peuvent passer un bon Mawlid et repartir sans aucune difficulté sanitaire’’.

Hélas, regrette-il, ‘’malgré toutes les mesures prises, il y a le plus souvent des manquements qui se traduisent par les accidents de la circulation et domestiques, les maladies qui nécessitent des interventions médicales. Et c’est ce qui fait que le dispositif doit être performant et prêt à prendre en charge les problèmes’’, a souligné le SG du ministère de la Santé.

BACHIR KANE