L’ancien ministre gambien de l’Intérieur pendant 10 ans sous le régime de Yaya Jammeh est devant la justice Suisse, à partir de ce 8 janvier 2024. En vertu du principe de compétence universelle, l’ONG Trial International a déposé plainte contre le nommé Ousmane Sonko, qui fut l’un des barons du régime du dictateur déchu du pouvoir en 2017.

L’accusé, Ousman Sonko, 55 ans, est jugé pour crimes contre l'humanité en Suisse, au nom de la justice universelle, et risque la prison à perpétuité. Ancien Inspecteur général de la police, Ousman Sonko avait été nommé ministre de l'Intérieur de Gambie en 2006. Limogé dix ans plus tard, il avait demandé l'asile en Suisse avant de se faire arrêter en 2017 et d’être placé en détention.

Ousman Sonko est accusé par le ministère public de la Confédération helvète (MPC), l’équivalent du bureau du procureur général, d’avoir « en ses qualités et fonctions, soutenu, participé et de ne pas s’être opposé aux attaques systématiques et généralisées menées dans le cadre de répressions par les forces de sécurité gambiennes contre tout opposant au régime ».

D’après l’acte d’accusation, les autorités fédérales le suspectent d’avoir participé au meurtre d’un opposant en 2000, d’être l’auteur de violences sexuelles entre 2000 et 2002 puis en 2005, d’avoir participé à des actes de torture contre un groupe de personnes suspecté d’avoir fomenté un coup d’Etat en 2006 et d’avoir participé au meurtre d’un politicien en 2011. Le MPC considère également qu’Ousman Sonko est coresponsable d’actes de séquestration et de torture en 2016, dont l’un a mené à la mort de Solo Sandeng, membre du United Democratic Party, un parti d’opposition, alors qu’il était ministre de l’intérieur.

Dix personnes se sont constituées parties plaignantes, dont huit victimes directes.

Il faut dire que les membres du régime du « maître de Kanilaï » sont rattrapés par leur passé. Bai Lowé, un ancien « jungler », c’est-à-dire un membre des escadrons de la mort qui semaient la terreur à l’époque, a été condamné jeudi 30 novembre à la prison à perpétuité en Allemagne. Il a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité pour avoir participé à plusieurs assassinats.