Près d'une centaine de candidats à l'émigration interceptés…

Une tentative de migration irrégulière vers l'Espagne a été déjouée par les forces de sécurité à Dakar. Quatre-vingt-treize candidats à l'émigration clandestine ont été interpellés le 12 juin dernier sur la plage du Club Med, aux Almadies, à la suite d'une opération menée par la Brigade de proximité de Ngor, appuyée par des éléments de la Légion de gendarmerie d'intervention (LGI). L'intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant la présence d'une pirogue transportant des migrants sur cette portion du littoral dakarois. Déployées sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert l'embarcation avec plusieurs passagers à bord.

Surpris par l'arrivée des gendarmes, les candidats à l'émigration ont tenté de prendre la fuite en se dispersant dans l'enceinte de l'hôtel Club Med. Malgré cette tentative d'évasion, 93 personnes ont pu être interpellées. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'embarcation avait quitté la Gambie dans la nuit du 9 juin 2026 avec pour destination les côtes espagnoles. Selon les témoignages recueillis, les quatre convoyeurs auraient navigué pendant près de 36 heures avant de perdre leur cap et d'échouer sur la plage des Almadies. Les organisateurs du voyage ainsi que plusieurs passagers sont toutefois parvenus à prendre la fuite avant l'arrivée des gendarmes.

Les personnes arrêtées ont déclaré avoir déboursé chacune 500 000 francs CFA pour tenter de rejoindre l'Espagne. Les migrants interpellés sont de plusieurs nationalités. Les Maliens constituent le contingent le plus important avec 47 personnes, suivis des Gambiens (25), des Sénégalais (14), des Ivoiriens (5) et des Guinéens (2). Au cours de l'opération, les gendarmes ont également saisi la pirogue utilisée pour la traversée. La valeur de l'embarcation est estimée à environ sept millions de francs CFA. Cette nouvelle interception illustre la persistance des départs irréguliers vers l'Europe malgré les nombreux dispositifs de surveillance mis en place sur les côtes sénégalaises et dans la sous-région