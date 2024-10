Face au petit poucet et bon dernier du groupe L, le Sénégal devrait prendre les trois points demain vendredi. Les Lions vont évoluer au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour la première de Pape Thiaw. Les Malawites, condamnés à ne pas perdre cette rencontre afin de conserver une petite opportunité de voir le Maroc en 2025, vont chèrement vendre leur peau.

Pour le Sénégal, il ne s'agira pas uniquement de défaire le Malawi demain vendredi ; il faudra peut-être y mettre la manière. Du spectacle couronné par un score-fleuve afin de marquer cette grande première de l'après-Aliou Cissé et poser un acte fort vers la réconciliation entre le public sénégalais et ses ambassadeurs footballeurs. Le décor est donc campé, les ingrédients réunis pour que le rugissement du Lion soit le plus audible possible ce vendredi à Abdoulaye Wade.

Mais attention à cette bête blessée. Le Malawi, avec deux défaites en autant de sorties, est déjà dos au mur. En effet, les Malawites n'ont plus le choix. Même si la victoire relevait tout simplement d'un exploit face à des Lions qui jouent à domicile, un match nul pourrait faire l'affaire des Flammes et les remettre de facto dans la course à la qualification pour Maroc-2025.

Cependant, un résultat autre qu'une défaite lors de ce déplacement à Diamniadio passe notamment par une solidité défensive retrouvée. La défense, oui, parce qu'en attaque, les Malawites ont réussi tout de même la prouesse d'inscrire trois buts en deux rencontres. Encore une fois, c'est derrière que les hommes de Patrick Mabedi peinent à se montrer intransigeants.

En même temps, le Malawi, c'est juste trois Coupes d'Afrique des nations disputées, avec une place en huitièmes de finale en 2022 au Cameroun comme meilleur palmarès.

En outre, les locaux constituent plus de l'ossature de cette équipe, même si l'on note quelques rares expatriés qui évoluent notamment dans le championnat zambien.

Toutefois, un match de football se gagne sur le rectangle vert, et encore une fois, les Malawites ont des armes à faire valoir en attaque. Ainsi, il faudra bien surveiller Kaonga et Nkhoma, deux des trois buteurs des Flammes.

L'autre paramètre qu'il ne faudra pas négliger est que le Malawi n'aura rien à perdre et jouera crânement sa chance de ramener au moins un point du périple de Diamniadio.

La première de Pape Thiaw

À la tête de l'équipe intérimaire après le départ assez abrupt d'Aliou Cissé, Pape Thiaw aura besoin de faire bonne impression lors de ce match. Car il semble que la fédération veut encore compter sur l'expertise locale pour mener les destinées de l'équipe nationale. “On a pris acte de la décision de l’autorité qu’on ne poursuit pas l’aventure avec lui. On espère qu’on n’ira pas chercher trop loin, parce que je fais l’éloge de l’expertise nationale. Notre priorité, c’est de rester dans cette logique. La compétence de nos entraîneurs nous pousse à chercher dans le pays”, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor, lors de la cérémonie de remise du chèque et de la présentation du trophée de l’UFOA-A des Lionceaux au siège de la FSF.

Donc, en cas de résultat probant, l'ancien adjoint d'Aliou Cissé pourrait devenir le grand favori pour succéder à l'entraîneur champion d'Afrique de la Can-2021.