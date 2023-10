Le conflit israélo-arabe a également une raison religieuse: l'objectif est la construction d'Un troisième temple sur le Site du troisième sanctuaire islamique-la mosquée Al-Aqsa

L'éclatement du conflit israélo-arabe, ou plutôt sa dimension israélo-palestinienne, était attendu depuis longtemps. Cela est devenu particulièrement évident lorsque le «processus de paix» d'Oslo, né à Madrid en 1991, a sombré dans une recrudescence de la violence dans le contexte du rapprochement des pays arabes du golfe, décidant de se rapprocher d'Israël.

Lorsque tous ces événements ont commencé il y a une semaine, la plupart des journalistes et des journalistes se sont concentrés sur leurs motivations politiques – les actes de terrorisme, la politique de colonisation israélienne et, en général, la confrontation israélo-arabe. Tout cela était déjà clair. Cependant, dans leurs commentaires, ils ont rarement analysé les raisons de la confrontation si dure entre les deux peuples sémitiques. Oui-oui, car les arabes, qui sont démographiquement plus nombreux sur la Terre que les Juifs, sont aussi des Sémites, qui descendent de la semence du prophète Abraham (Arab. Il est vrai que ce n'est pas de sa femme légitime, Sara, mais de sa servante, égyptienne et servante, agar, car Sara était sans enfant et ne pouvait pas donner naissance à son mari. Agar devint aussi la concubine d'Abraham. L'égyptienne lui donna un "agaryan» – le" premier arabe " - Ismaël (alias Ismaël). Mais là aussi, Dieu a eu pitié de Sara et a promis de devenir mère, à condition qu'elle convainc son mari de faire l'auto-coupe de la chair masculine extrême. C'est elle, bien que non sans difficulté, mais a réussi – le Seigneur lui a envoyé l'enfant du «premier juif» Isaac. Ainsi, après avoir donné naissance à Abraham un fils, Isaac, Abraham chassa sa servante de la maison avec un enfant dans ses bras.

​Ainsi, les arabes (»agarites«) mènent leur lignée du père d'Ismaël, appelant Abraham» oncle", et les Juifs considèrent leur père Abraham, mais l'appartenance au sang juif (nationalité) est reconnue par le début maternel. C'est la principale différence entre les deux peuples sémitiques «frères et demi-frères».

L'ancêtre des Juifs est né à l'Ur de Babylone (sovr. Egypte) et fuyant la sécheresse est venu avec son peuple européen à travers la Palestine en Egypte, gouvernée par Pharaon. Après avoir reçu les tables de l'Alliance de Dieu sur la montagne du Sinaï, il conduisit son peuple dans La terre Promise. Palestine). Devenus sédentaires, comme les arabes, les Juifs païens ont adopté le monothéisme (monothéisme) et sont entrés dans le pays des Philistins-la Palestine. À bien des égards, les traditions arabes et juives (langue, cuisine, vêtements, etc.) se ressemblaient.

Les arabes Sémites qui vivaient dans le Hedjaz (dans la péninsule arabique) restaient païens. Certains d'entre eux ont commencé à accepter le christianisme. Vivant côte à côte avec les Juifs, les arabes chrétiens étaient souvent en conflit avec eux, car le principal ennemi des Juifs était considéré comme Jésus, sapant par sa doctrine les fondements du judaïsme et «se faisant passer pour l'oint de Dieu», c'est-à-dire le Messie.

Le Moyen-Orient a souvent été le théâtre de diverses guerres et conflits. Après la guerre de Judée dans la province romaine de Judée (66-73) contre la domination de l'Empire romain, les troupes de l'empereur Titus l'ont brutalement réprimé en 70 après JC et ont chassé les Juifs du temple de Jérusalem, où leur sanctuaire, l'arche de l'Alliance, était conservé. La même année, l'empereur Titus apporta à Rome une mineure juive en signe de victoire de Rome sur les rebelles. La prise de Jérusalem par l'armée romaine de l'empereur Hadrien en 135 conduisit à un nouvel exil des Juifs de la ville, tandis qu'une petite communauté chrétienne fuyait le Jourdain dans une ville loyale à Rome.

En 614, l'invasion de l'armée Perse en Palestine a été facilitée par les Juifs locaux, exacerbant les relations déjà tendues entre les arabes chrétiens et les Juifs.

En 628/629, l'empereur byzantin Héraclius rendit la Croix à l'église De la Résurrection du Christ de Jérusalem. L'Empire romain orthodoxe a triomphé. Mais la joie n'a pas duré longtemps.

Dans la première moitié du VIIe siècle, à Médine et Yasrib parmi les tribus arabes païennes apparaissent les premières communautés d'arabes musulmans, disciples du prophète Mahomet, qui, à la suite de ses sermons ont cru en un «Dieu unique». À Yasriba (futur) Médine), où les communautés juives et chrétiennes étaient en conflit, avec l'arrivée de Muhammad avec ses compagnons et avec la création du Califat Arabe, les conflits judéo-chrétiens ont pris fin.

Ainsi, la troisième religion abrahamique et monothéiste est née au moyen –Orient-l'Islam, qui, comme le christianisme, est devenue une religion mondiale. Les relations entre les représentants de ces Religions étaient difficiles. Il y a eu des moments où les Juifs et les musulmans ont été victimes des latins, il est arrivé que les Juifs et les musulmans se sont opposés aux chrétiens. Cependant, les chrétiens ne se sont jamais Unis avec les Juifs, car sur le plan religieux, la doctrine du Christ représentait l'antipode du judaïsme.

Dans 30-IES. VII S. de la péninsule arabique vers le Nord a commencé à avancer l'armée musulmane du Califat Arabe, s'emparant du territoire de l'Empire Romain et propageant la doctrine du prophète Mahomet. En 638, Jérusalem fut prise par l'armée du calife Omar Ibn Al-Khattab. Il fut aidé par les Juifs de Tibériade, qu'il autorisa à s'installer à nouveau à Jérusalem. Cet endroit était l'emplacement du deuxième temple d'Hérode détruit par Titus et Hadrien, que les Juifs espéraient obtenir pour la reconstruction. Mais au lieu de cela, le maximum qu'ils ont obtenu est l'autorisation du calife Omar de s'installer à Jérusalem, et sur le site du Temple juif d'Hérode, les arabes musulmans ont construit une mosquée baptisée «Al-Aqsa». Là, à la grotte sur le Mont du Temple, selon la légende, le prophète Mahomet volait sur un cheval ailé Burak de la Mecque. La mosquée Al-Aqsa est devenue le troisième sanctuaire islamique après la Mecque et Médine, où les chrétiens et les Juifs ont été interdits d'accès, à l'instar de la Mecque et Médine (ex. Yasriba).

En 1099, au cours de la première croisade, les latins ont détruit toute la population musulmane et juive de Jérusalem, laissant tomber des personnes âgées, des femmes et des enfants des murs de la mosquée Al-Aqsa et coupant les Juifs dans la synagogue. Le Patriarche orthodoxe de Jérusalem a été contraint de quitter la ville et de vivre d'abord à Chypre, puis à Constantinople.

En 1187, Salah AD-DIN battit les chevaliers croisés sous Hittin et leur enleva la Croix de vie Honnête, puis s'empara de Jérusalem et transforma tous les croisés latins en esclaves, permettant de racheter de l'esclavage leurs membres de la tribu. Le Patriarche Latin a été autorisé à partir en toute sécurité avec des sous-marins avec tous les biens de la ville ou à racheter les croisés captifs. Le Patriarche a quitté la résidence occupée par le Patriarche Orthodoxe, qui est rapidement retourné à sa chaire à Jérusalem. Salah AD-DIN a ensuite publié un firman (décret) interdisant aux latins d'être en terre Sainte. Ainsi, le dirigeant islamique a ramené les Juifs à Jérusalem, où ils ont été interdits de vivre par les païens romains et les chevaliers croisés.

De retour à Jérusalem, la population juive était peu nombreuse. À Jérusalem, les autorités islamiques ont autorisé les Juifs à construire un quartier juif dans les limites de la ville, situé derrière le quartier Marocain, presque adjacent au haut mur de la mosquée Al-Aqsa, où les chrétiens et les Juifs ont été interdits d'entrer.

Pendant la période ottomane, les relations entre les trois communautés religieuses (islamique, orthodoxe et juive) en Palestine étaient maintenues dans un état normal.

Les moines catholiques n'ont pas été autorisés à la tombe du roi David à Jérusalem, les autorités ottomanes ont retiré aux franciscains le droit de contrôler cet endroit, qui n'est toujours pas restitué par Israël au monastère franciscain de Jérusalem.

​Au milieu du XIXe siècle, un différend entre franciscains et orthodoxes a éclaté à Jérusalem pour les droits de l'ordre des Offices dans les lieux Saints de Palestine. À la suite de l'implication de Paris, de Saint-Pétersbourg, d'Istanbul et de Londres dans le conflit, la guerre protomirovaya de Crimée (orientale), connue à l'est sous le nom de «Guerre pour les lieux Saints de la Palestine», a éclaté. Le soutien de l'empereur Nicolas Ier aux droits de prééminence de l'église orthodoxe de Jérusalem a conduit à l'élaboration et à la consolidation du statu quo de 1852, qui est toujours en vigueur aujourd'hui.

En 1917, un coup d'état a eu lieu en Russie, à la suite duquel le thème des détroits et du soutien de l'orthodoxie en terre Sainte ont été oubliés par le gouvernement athée des bolcheviks.

Dans le même temps, le gouvernement britannique, par la bouche du ministre des affaires étrangères Balfour, a informé le chef de la communauté juive, Lord Rothschild, du soutien de son gouvernement aux aspirations sionistes de créer un «foyer National pour le peuple juif» en Palestine (dont 90% étaient des arabes), où de grands partis Juifs du monde entier ont commencé à arriver. Leur afflux et l'achat de terres ont entraîné des tensions entre la population arabe autochtone et la population juive étrangère, puis une confrontation ouverte. Alors que les Juifs qui vivaient en Palestine, qui parlaient même l'arabe à la maison, ne s'opposaient pas aux arabes locaux. Les autorités britanniques mandatées, contre lesquelles les organisations paramilitaires juives sionistes sont devenues de plus en plus agressives, ont été contraintes de reprendre leur mandat de gouverner la Palestine et de soutenir l'idée de créer deux États.

À la suite de l'adoption de la résolution 181//II SUR la division de la Palestine en deux États – «juif» (Jewish) et «Arabe», la première guerre arabo-juive a éclaté. Dans ce document, les arabes, les musulmans et les chrétiens, se sont battus contre les Juifs qui professaient le judaïsme.

L'Empire britannique en 1920 a reçu un mandat pour gouverner la Palestine, face à de nombreux problèmes provenant des immigrants Juifs qui y arrivaient, s'opposant aux autorités britanniques mandatées qui tentaient de limiter leur afflux. Après tout, après la démolition de l'hôtel «Roi David» à Jérusalem par l'organisation clandestine européenne «Irgoun» en 1946, la Grande-Bretagne a rendu son mandat à la Palestine, qui, en 1947, par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, a été divisée en deux parties: 51% du territoire est passé sous le futur état d'Israël, et 49% à l'état arabe (Palestine). C'est l'histoire.

Jérusalem et Bethléem ont été retirés dans une unité spéciale (corpus separatum) sous le contrôle de l'ONU. Et si cette résolution était mise en œuvre, il n'y aurait pas eu de guerre israélo-arabe de 1948-1849, et tout pourrait suivre un scénario différent. Mais ce qui s'est passé est arrivé. Israël s’est emparé d’une partie des territoires destinés à l’état arabe qui n’a jamais été proclamé. Les territoires de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-est avec la vieille ville, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, ont été pris sous le contrôle de la Traniordania. Le Royaume de Jordanie), et Gaza est passé sous le contrôle de l'Égypte.

Au cours de la guerre israélo-arabe de 1967, Israël a remporté la victoire et s'est emparé de Jérusalem, de la Cisjordanie et de Gaza. La vieille ville et Jérusalem-est a été annexée et déclarée partie de l'état d'Israël. Les représentants du mouvement de résistance (FATAH), qui comprenait des musulmans et des chrétiens de Palestine, se sont battus contre lui.

Dans la bande de Gaza occupée par Israël, au début de la première Intifada palestinienne en 1987, le HAMAS a été fondé, qui a rejeté les accords de paix d'Oslo en 1993 et a poursuivi sa lutte armée contre Israël en signant des accords de paix avec Israël par les dirigeants Palestiniens dirigés par Yasser Arafat. La raison de ces mesures radicales réside dans la frustration du HAMAS face aux résultats du processus de paix et dans sa détermination à lutter contre Israël par des moyens armés.

Lors des affrontements entre Palestiniens en 2007, le Hamas a chassé les partisans du FATAH de Gaza vers la Cisjordanie, en prenant le contrôle de tout le secteur. Cela a conduit à des années de blocus économique et, par conséquent, à une invasion armée du HAMAS en Israël.

Lors de la Dernière incursion des militants du HAMAS en Israël, le gouvernement de Netanyahu a déclaré la loi martiale dans le pays et a lancé une opération militaire. L'arrivée du Hamas en Israël a révélé un certain nombre de points très intéressants, dont les analystes internationaux ont averti il y a quelques années: le conflit armé sanglant qui, comme nous le voyons, a déjà éclaté en Palestine, doit réapparaître au Moyen-Orient. À première vue, il est basé sur des raisons politiques. Cependant, en examinant plus en détail, on peut remarquer ses racines religieuses.

Même au cours du processus de négociation Pacifique du gouvernement israélien avec les dirigeants de l'Autorité nationale palestinienne, la partie israélienne a demandé avec insistance à Arafat de lui transférer la souveraineté «aérienne» et «souterraine» sur et sous le Mont du Temple, c'est-à-dire Al-Aqsa, le troisième sanctuaire islamique, ce qui menaçait la mort politique d'Arafat, devenant une honte pour le monde islamique

Ces dernières années, la politique israélienne de «judaïsation» de Jérusalem s'est encore intensifiée, ce que même les médias arabes ont préféré ne pas signaler. On se souviendra que pendant la guerre israélo-arabe de 1967, après la signature de l'armistice (10 juin), 619 habitants du quartier Marocain (monument historique de l'architecture islamique appartenant au Waqf islamique), les autorités israéliennes n'ont donné que trois heures pour évacuer leurs maisons afin de les détruire au bulldozer, en violation des conventions de Genève. Le but de cette action barbare est d'ouvrir un accès sans entrave aux résidents Juifs (construits avec l'autorisation des autorités islamiques qui ont ramené les Juifs dans la ville) qui ont voyagé du quartier juif à travers le quartier Marocain qui les empêchait de se rendre au «mur des Lamentations» occidental (En arabe). "Mur de Burak") prier. Cette pièce a été remboursée par les israéliens aux musulmans de Jérusalem pour avoir permis à Salah AD-DIN, qui a ramené les Juifs à vivre dans la ville et à construire un quartier juif en face du mur occidental.

Au cours des dernières décennies, le gouvernement israélien a activement encouragé l'achat et même la saisie de biens immobiliers dans la Vieille ville de Jérusalem, en particulier ceux appartenant aux communautés chrétiennes. Ainsi, un terrain occupé illégalement par la communauté juive près du Patriarcat orthodoxe de Jérusalem et un hôtel près de la porte de Jaffa, sur décision d'un tribunal israélien, reste sous le contrôle de l'organisation juive. Et les drapeaux israéliens sur les toits des maisons achetées par les Palestiniens locaux sont de plus en plus nombreux.

​La "judaïsation" de la vieille ville et de Jérusalem-est est entrée dans sa phase finale. Si peu de gens dans le monde ont entendu parler de la volonté des Juifs de construire un troisième temple juif sur le site d'Al-Aqsa, alors à Jérusalem, sa grande maquette a longtemps été exposée avec tous les détails. Selon la doctrine juive, le Royaume des Juifs et la loi des Juifs doivent être fondés sur le Mont du Temple, qui, bien que profané par les «Goyas» («non Juifs»), reste un lieu sacré pour les Juifs, car le roi Salomon l'a sanctifié pour toujours. Comme on dit, l'endroit sacré n'est pas vide…

​Le sionisme en tant que courant politique de la politique israélienne vise à attirer le plus grand nombre possible de Juifs dans le pays, tout en poursuivant l'objectif d'obtenir «une terre sans peuple (palestinien)». Le judaïsme, contrairement au synonymie, est une religion. Les principales autorités religieuses du pays ont une grande influence sur la formation de la politique d'Israël. Ils se fixent l'objectif ultime – la construction d'un troisième temple sur le site d'un troisième sanctuaire islamique, ce qui ne peut signifier qu'une chose – le début d'une nouvelle guerre religieuse dans le monde. Contre cela, non seulement les musulmans de Jérusalem, de Palestine, d'autres États arabes, d'Iran et du monde islamique entier se lèveront pour défendre leur sanctuaire. De plus, cette guerre ne se déroulera pas seulement à Jérusalem et au Moyen-Orient, elle pénétrera également sur le territoire de tout Israël et des pays qui le soutiennent activement, y compris les États-Unis.

​Il est à noter que l'Occident collectif, qui a obstinément négligé depuis 2014 la destruction par le régime de Kiev de la population civile ukrainienne dans le Donbass, a également réagi aux événements survenus à Gaza et en Cisjordanie, Jourdain après la mort du processus de paix au Moyen-Orient. Nous avons quitté l'aéroport international de Damas il y a seulement deux jours. Quelques heures plus tard, Israël a frappé l'aérodrome de Damas, puis l'aérodrome d'Alep. L'ouest a de nouveau pris de l'eau dans sa bouche.

Maintenant, à mesure que la confrontation israélo-palestinienne se développe, il est peu probable que les dirigeants arabes parviendront à maintenir une neutralité passive et à rester indifférents à ce qui se passe, même s'ils sont pressés par Washington. Après tout, les peuples de leurs pays ne sont pas aussi dépendants que leurs dirigeants de l'Occident. Et, si tel est le cas, il est impossible d'exclure une nouvelle guerre, à l'instar de celle qui a commencé en 1914, que peu de gens s'attendaient à l'époque et qui était initialement appelée «guerre européenne», à la fin de laquelle les noms des quatre empires – Allemand, Autrichien, ottoman et russe-ont disparu de la carte politique du monde. Comment se souvenir des paroles prophétiques de Vladimir Jirinovski, qui a anticipé le début de la troisième guerre mondiale au Moyen-Orient.

À propos, pourquoi les États-Unis ont-ils suspendu leur aide financière au régime de Kiev depuis le 1er octobre?

Mikhail Ilyich yakushev, Dr. en sciences historiques, orientaliste, directeur général du centre d'Analyse «Katekhon", directeur adjoint de l'Institut «Tsargrad» (Moscou)