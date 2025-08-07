L’université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité, samedi dernier, la cérémonie de présentation et de dédicace du livre, ‘’La République des Carrés – Notto-Diobass Smart City’’, du maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr. Un ouvrage dans lequel l’auteur aborde les problématiques majeures qui freinent le développement des communes rurales au Sénégal, voire en Afrique. L’ancien ministre estime que le développement territorial peut être l’arme la plus puissante pour transformer les réalités sociales et les destins collectifs.

Le maire, Alioune Sarr, renseigne que le livre, ‘’La République des Carrés – Notto-Diobass Smart City’’, est né d’une conviction simple que les territoires ruraux ne sont pas les marges du Sénégal, mais ils en sont l’avenir, puisque regorgeant d’intelligence, de mémoire, de jeunesse et de potentialités. Donc, il était temps de leur redonner voix, forme et ambition.

Pour l’auteur, le livre sonne ainsi comme une réponse à quatre problématiques majeures que les communes au Sénégal et en général celles du continent africain partagent. ‘’La première, c'est l'exode rural. Dans les communes rurales, il y a un dépouillement des populations, notamment les plus jeunes. Quand les forces vives d'une commune la désertent, le développement devient difficile. La deuxième problématique, c'est le chômage des jeunes en milieu rural. Le troisième point concerne l'aménagement des logements décents et le quatrième, c’est l'aménagement des zones agricoles et industrielles, puisque l'industrie est le lieu de création d’emplois’’, explique Alioune Sarr.

Ainsi, poursuit l’ancien ministre du Commerce, le projet de modernisation, né dans le cœur de la commune de Notto-Diobass, dépasse aujourd’hui les frontières administratives pour incarner une vision africaine de la ville de demain. ‘’Une ville inclusive, résiliente, enracinée dans ses traditions et pleinement tournée vers l’innovation, la jeunesse et le développement durable. Notto-Diobass a une singularité, un avantage comparatif. Il est dans un triangle où l’on a l'aéroport Blaise Diagne, le port de Ndayane et l'autoroute Ila Touba. C'est une commune qui est à côté des grands marchés du Sénégal que sont Dakar, Thiès ou Mbour. Les deux villes saintes, Touba et Tivaouane, encerclent également la commune. Donc, en termes de marché, en termes d'infrastructures de transport et de déplacement, la commune est bien dotée. Raison pour laquelle nous avons lancé ce plan Notto-Diobass Smart City, pour justement répondre à ces problématiques’’, déclare-t-il.

Quatre problématiques majeures à relever

L’édile indique qu’il s’est fixé également trois engagements majeurs pour changer de cap. ‘’C'est d'abord la sécurisation foncière. Faire en sorte que chaque personne qui a un foncier, qui respecte les lois, puisse disposer d'un papier lui permettant de le sécuriser et de pouvoir demain le transmettre de génération en génération. Le second engagement concerne l'aménagement et le logement pour les populations de la commune de Notto-Diobass City, pour qu’elles puissent disposer d'un logement décent. Parce qu'il n'est pas acceptable que le monde rural soit condamné à avoir que des logements précaires. Le troisième engagement concerne les aménagements agricoles et industriels, parce que la création d'emplois passe nécessairement par la création d'entreprises qui respectent l'humain et les populations locales. En partenariat avec ces populations, nous allons faire en sorte que nos jeunes qui quittent les villages pour aller dans les autres villes, pour faire un travail informel, souvent très peu valorisant, puissent rentrer et se fixer à travers des entreprises vertes respectant l'environnement, les droits des citoyens’’, développe M. Sarr.

À en croire l’auteur, le plan va au-delà de ses propres frontières pour être simplement un modèle qui est applicable à toute commune du Sénégal qui a des potentialités et des spécificités, qui peut assurer pour sa population, la sécurisation du foncier, l’aménagement pour un logement décent et l’aménagement d’entreprises agricoles et industrielles.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS