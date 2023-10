Abdou Khadre Sall, leader du mouvement Askanou Sénégal, va prendre part à la Présidentielle de février prochain. ‘’Nous avons un mouvement citoyen qui aspire à résoudre les problèmes sociaux dont souffrent nos compatriotes actuellement.

Nous aspirons aussi à faire du développement social un projet de vie, de société, mais aussi qui permettra à nos compatriotes de s’en sortir. Mes motivations d’être candidat s’expliquent par le fait que je voudrais assister notre nation, car aujourd’hui, il y a énormément de déceptions, de pauvreté dans notre pays avec un indice de pauvreté très inquiétant.

Par conséquent, on se présente, car, dans l’arène politique actuelle, nous n’avons pas vu un candidat qui reflète notre philosophie, notre manière de voir, notre vision’’, a-t-il expliqué hier face à la presse. Avant d’ajouter : ‘’en tant qu’entrepreneur, jeune du pays, quelqu’un qui a fait ses preuves ailleurs, j’ai envie d’apporter toute mon expertise et toute mon ambition à aider pour construire ce pays si, bien entendu, nos compatriotes nous font confiance.

Macky et son régime sont arrivés à un seuil où ils n’ont pas pu faire le reste. Donc, son successeur doit reprendre là où ils l’ont laissé et continuer la marche, car c’est ainsi que fonctionne un pays. Il y a actuellement de bonnes comme de mauvaises choses et énormément de souffrances. Mais il faudra faire un tri et composer avec l’avenir et aller de l’avant. Il faut former les gens, car l’éducation doit être le socle de notre développement’’.