Dans l’optique de mettre en relation les jeunes issus de la banlieue dakaroise avec des investisseurs, le premier Forum économique de la banlieue est mis sur pied. Il est officiellement lancé hier, à l’initiative de Nun Jiggen.

La première édition du Forum économique de la banlieue ‘’Banlieue koom la’’, s’est ouvert hier et pour deux jour. Il se termine ce soir. Selon la présidente de Nuun Jigeen, initiatrice de ce forum, Fatou Kiné Diop, cette rencontre a pour objectif de mettre en relation les jeunes issus de la banlieue dakaroise avec des investisseurs, des décideurs et structures étatiques ayant pour mission d’accompagner la jeunesse. Elle se veut un cadre qui, à coup sûr, permettra à beaucoup de jeunes de trouver soit leur premier emploi, soit des opportunités d’emploi.

De façon spécifique, il s’agira, selon elle, de permettre aux structures étatiques et privées de faire connaître leurs missions auprès des jeunes de la banlieue porteurs de projet, de libérer le potentiel économique de la banlieue, par l'émergence des jeunes talents, des initiatives et des opportunités.

‘’L'initiative vise, en outre, à promouvoir les talents, les business modèles innovants et la créativité des banlieues, en mobilisant des leaders de tous les secteurs économiques ou des décideurs publics engagés dans l'économie. Le forum entend se proposer comme plateforme de mise en réseau nécessaire, pour valoriser l'excellence de nos banlieues et leur formidable potentiel économique. Le Forum d'expression et de rencontre attend plus de 1 000 participants sélectionnés pour leur complémentarité, leurs personnalités ou l'excellence de leur parcours’’, a expliqué celle qui est par ailleurs la fondatrice de E-Tontine.

Venu présider cette rencontre, le ministre de la Jeunesse a soutenu que le choix de la banlieue pour abriter un tel évènement n’est pas fortuit. En effet, selon Néné Fatoumata Tall, toutes les banlieues, celles de Dakar en particulier, sont confrontées à d’énormes difficultés, notamment la stigmatisation et le chômage. De manière symbolique, les initiateurs s’engagent à déconstruire les stéréotypes qui voudraient faire de la banlieue un lieu où ne peut sortir rien de bon.

Au cours des dernières années, poursuit-elle, la promotion de l’entreprenariat jeune comme source possible de création d’emplois, de responsabilisation et de dynamisme économique a su retenir davantage l’attention des décideurs et des théoriciens.

En effet, la définition du concept ‘’entreprenariat’’ a souvent divisé les chercheurs, du fait de la diversité des notions qu’englobe le terme. L’entreprenariat chez les jeunes désigne, dit-on, l’application pratique des qualités propres au jeune entrepreneur, comme l’initiative, l’innovation, la créativité, la culture et la prise de risque dans le milieu. ‘’Tenant compte de ce postulat, nous pouvons dire que cette conception de l’entreprenariat suppose des jeunes aptes à développer et à faire une utilisation optimale de leurs propres habilités, seuls ou en groupes, des jeunes définissant leurs problèmes et trouvant des ressources pour concrétiser leur vision.

La promotion et l’éducation à l’entreprenariat préparent les jeunes à devenir des citoyens responsables et entreprenants dans le but de contribuer au développement économique de la nation. Il peut être aussi un moyen de construction de l’identité sociale et culturelle, du fait que les jeunes entrepreneurs sont mieux valorisés et intégrés dans la société. Une vulgarisation et une démocratisation de l’entreprenariat, peuvent permettre à certains groupes défavorisés dans la société de réussir, en dépit de leurs origines sociales ou familiales’’, a analysé la ministre.

En invitant ces structures à ce forum, renseigne-t-elle, les initiateurs vont matérialiser la philosophie du président de la République qui demande toujours à l’Administration de se rapprocher chaque jour davantage de ses administrés. Elle espère qu’au sortir de ce forum, tous les participants connaitront davantage les structures étatiques ou privées qui travaillent aux côtés des jeunes pour les aider à entreprendre et à être autonomes.