Il y a des manquements par rapport aux préparatifs du Gamou. En marge d’une réunion tenue, hier, au niveau du ministère de l'Intérieur, le comité d’organisation et le maire de Tivaouane ont fait le point. L’Ageroute, l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Onas), la Sones et la Senelec sont notamment aux bancs des accusés.

La date de la célébration de la naissance du prophète Mohamed (Mawlid ou Gamou) s’approche à grand pas. Mais, les manquements sont nombreux, selon le comité d'organisation de l'événement et le maire de Tivaouane Diop Sy. L’Ageroute, l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas), la Sones et la Senelec sont notamment aux bancs des accusés. En effet, hier, lors de la réunion préparatoire tenue au ministère de l'Intérieur, tous les secteurs concernés par l'organisation de cet événement ont été passés en revue.

Ainsi, on apprend qu’il y a un énorme retard sur les travaux qui doivent être faits par l’Ageroute (Agence des Travaux et de gestion des routes), selon le comité d’organisation. Sans langue de bois, le maire de Tivaouane estime que ‘’l’agence n'a montré aucune volonté de respecter ses engagements par rapport aux voies de contournement''. ‘’Pour poser un tapis, on fait 750 m à 1 km/jour. Il y a 5 km à faire. Donc, si les agents de l’Ageroute font bien leur travail, ils pourront le terminer en cinq jours. Mais, ce qu’ils ont négocié avec l’entreprise ne concerne que 2 km 600. Parce qu’ils pensent que c'est seulement les alentours de l’esplanade de la mosquée qui sont prioritaire’’, regrette Diop Sy qui insiste sur le fait qu’il ne veut pas que l'on construise une partie et laisser une autre.

‘’C'est à cause d’eux qu'il y a tout ce retard qui cause d'énormes problèmes’’, dit-il, pessimiste, malgré les assurances du directeur de l’Ageroute disant que l’essentiel des travaux pourrait être prêt à temps. ‘’Ce n'est pas possible, parce que le Bourde débute lundi’’, fulmine le maire. Non sans indiquer qu'il y a beaucoup de routes devenues impraticables à cause des eaux de pluies. Or, s’il y'a des difficultés au niveau de la route centrale, empruntée pratiquement par tout le monde, l’ensemble de la circulation sera ralenti.

En ce qui concerne L’ONAS, des interpellations ont été faites par rapport aux branchements qui sont autour de la mosquée. ‘’Ils n'ont pas pris en compte la zone où le Président doit loger. On sait qu'ils vont le faire. Mais, nous déplorons le retard. Il y a une route qui doit être construite, mais, on n'est obligé d’attendre que les agents de l’Onas terminent leurs branchements’’, dénonce Diop Sy.

En outre, il note que le bassin de rétention est devenu trop petit. Pour les eaux pluviales, le Dg a dit que 500 millions sont prévus pour lutter contre les inondations. Et quatre 4 milliards 500 y seront rajoutés. Car, le projet est de cinq (5) milliards. Le président du bureau national du Coskas, Mame Ousmane Samb a demandé 75 camions vidange. L’Onas assure que les 50 camions seront mis à la disposition du comité d’organisation et l’Etat promet d’assurer les 25 restants. De plus, d'après l’Onas, de nombreuses maisons bénéficient désormais de son réseau.

Le maire veut que les opérateurs téléphoniques paient

Pour les branchements de la Sones, Diop Sy a notifié qu’ils avaient demandé 40 km. Parce que des villages sont restés six mois sans eau. ‘’Le directeur de la SONES nous avait donné une autorisation. On avait déposé un devis pour 33 km et les villages rattachés étaient pris en compte. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent prendre en compte que les 18 km (au niveau de la ville). Et qu'il leur faut une autre autorisation du ministère pour prendre en compte l'autre partie. On a écrit au ministre, parce qu'aujourd'hui ces villages doivent être considérés comme des quartiers’’, a-t-il expliqué.

Malgré ses efforts remarquables, la Senelec n'est pas exempte de reproche. Elle n’a implanté que 420 poteaux électriques. De plus, elle avait promis 1500 lampadaires, mais actuellement, il y a seulement 463 lampadaires installés. ‘’Ces lampadaires ne sont pas seulement pour la ville de Tivaouane. Il y a beaucoup de manque à gagner’’, a relevé Diop Sy. Qui indique qu’il va falloir faire plus d'effort pour combler l’ensemble des extensions qui sont en train d'être faites et qu'on peine à terminer.

‘’A notre niveau, nous avons fait beaucoup d'investissements dans ce sens. Mais, ils sont venus avec de nouveaux poteaux pour changer les poteaux en bois. Mais, quand ils enlèvent les poteaux en bois, au lieu de prendre les lampes et de les mettre sur les nouveaux poteaux, ils les laissent là-bas. C'est du gâchis’’. A cette remarque, le représentant de la Senelec a répondu : ‘’C'est une dysfonction. Je vais veiller à ce qu'on ne laisse plus les lampes sur le terrain ou de les mettre dans les maisons environnantes’’.

Par ailleurs, la Senelec est invitée à mettre des éclairages sur les voies de contournement. Diop Sy a aussi déploré le fait que les opérateurs téléphoniques installent des antennes provisoires dans les lieux publics sans payer. ‘’Ils n'ont jamais payé. Ça ne peut pas continuer. Ils occupent des espaces du domaine public. Ce sont des entreprises privées qui cherchent de l’argent. Elles peuvent payer à la commune’’, dénonce-t-il

BABACAR SY SEYE