Pour mieux renforcer la coordination entre les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux de la région pour une prise en charge rapide des urgences et dans des conditions optimales avec une flotte d’ambulances médicalisées, Ziguinchor a inauguré, hier, son service mobile d’urgence et de réanimation (Smur).

L’inauguration du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) de la région de Ziguinchor a eu lieu hier. Venu présider cette rencontre, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a informé que la mise en place de cette structure dans cette partie du sud du pays a été concrétisée avec l’accompagnement du Grand-Duché de Luxembourg qui a consenti un financement de plus d’un milliard 86 millions de francs CFA.

‘’On procède à l’inauguration du Service mobile d’urgence et de réanimation couplé au Centre de régulation et de réception des appels (Smur/CRRA) de Ziguinchor, un des services les plus importants du dispositif sanitaire de notre pays’’, a déclaré le ministre. Il a précisé que ce centre de régulation et de réception des appels avec son dispositif d’ambulances de réanimation de dernière génération appelé Samu Ziguinchor, fonctionnera comme le Samu national. Mais aussi ce dispositif du Samu permettra de renforcer la coordination entre les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux de la région pour une prise en charge rapide des urgences et dans des conditions optimales avec une flotte d’ambulances médicalisées, un personnel bien formé capable de démarrer la prise en charge dans l’ambulance avant que le malade n’arrive à l’hôpital.

‘’Le développement de la santé doit être une priorité absolue. Nos hôpitaux jouent un rôle central dans cette dynamique, en tant que piliers du système de santé et garants de l’accès équitable aux soins pour tous. Au-delà du transport médicalisé, les populations de la région de Ziguinchor pourront, dans des situations d’urgence médicale, appeler le 1515, pour être orientées, accompagnées et prises en charge dans des délais très rapides par le personnel. Ce dispositif du Samu permettra également de renforcer les délais et la qualité de la prise en charge des urgences tant dans la communauté que dans les structures de santé. Il contribuera à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, à la réduction des décès évitables liés à un retard dans la prise en charge des urgences à Ziguinchor’’, a dit le MSAS.

Il a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale du ministère visant à moderniser les infrastructures sanitaires et à offrir des services de qualité à la population, tout en mettant un accent particulier sur les régions éloignées.

Pour sa part, le représentant de l’ambassade de Luxembourg et chargé de programmes de Luxdev au Sénégal, Giovanni Tordini, a confié que l’antenne de Ziguinchor est chargée, à l’instar des Samu de Kaolack, Saint-Louis et Touba, de coordonner les soins d’urgence et la gestion des catastrophes au niveau de la région, mais également ceux environnants, en collaboration avec le groupement national des sapeurs-pompiers et l’ensemble des structures hospitalières. ‘’Ce Samu de Ziguinchor représente un des résultats majeurs au Sénégal. Je profite aussi de l’occasion pour informer que le Luxembourg a remis au ministre de la Santé et de l’Action sociale six ambulances médicalisées dont cinq en tout-terrain pour les zones couvertes par la nouvelle antenne’’, a informé Giovanni Tordini.

CHEIKH THIAM