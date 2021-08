Les deux jours de grève de la faim observée par les prisonniers de Rebeuss et de Mbour semblent porter leurs fruits. En effet, dans un communiqué du mouvement Frapp/France dégage, il est indiqué que ces détenus ont obtenu certains acquis qui étaient à la base de leurs revendications.

Il s’agit, d’après Guy Marius Sagna, de la baisse du prix du téléphone à Rebeuss. Un communiqué du mouvement dénonce, par ailleurs, les agissements du directeur de cette prison qui vendait aux prisonniers les huit minutes de communication sur le réseau Orange à 1 000 F CFA.

Après ce mouvement d’humeur, indique-t-on, ‘’des prisonniers de Rebeuss viennent de nous informer que le directeur a ajouté deux minutes de communication, soit les 10 minutes à 1 000 F CFA. Après le Cap Manuel, c'est une deuxième victoire en 2021 des prisonniers du Sénégal sur un système de prix unique, un système d'exploitation des prisonniers et d'enrichissement des directeurs et directrices de prison.

Le Frapp et les familles des détenus félicitent les prisonniers qui se sont mobilisés ainsi que les familles de détenus et les membres du Frapp’’, souligne le document. Seulement, pour ses signataires, cet acquis n’est qu’une bataille dans la guerre pour la liberté. Ils pensent d’ailleurs que cette baisse est faible et s’attendent également à la baisse des prix des marchandises de la boutique. A cette liste, s’ajoutent le jugement ou la libération de tous les prisonniers ‘’victimes de longues détentions préventives illégales et arbitraires’’.

‘’C'est pourquoi nous continuons à demander la baisse du prix du téléphone, des marchandises dans les prisons du Sénégal. Nous demandons aussi le jugement ou la libération de tous les prisonniers victimes de longues détentions préventives. Nous demandons aussi que les prisonniers qui n'ont pas perdu leurs droits civils et politiques puissent voter lors des prochaines élections’’, exigent-ils.