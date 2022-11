Prix feu Ndatte Diop

L’Association des journalistes en migration et sécurité (AJMS), conformément à son plan d’action 2022-2023, va organiser la troisième édition du prix du Meilleur reportage en migration. La cérémonie de remise de ce prix, cette année, au confrère feu Ndatté Diop, selon une note parvenue à notre rédaction, aura lieu le 24 décembre, en raison de la finale de la Coupe du monde Qatar-2022 prévue le 18 décembre coïncidant avec la date de la célébration de la Journée mondiale du migrant.

"Il est devenu une coutume chez les professionnels de l’information et de la communication regroupés au sein de l’AJMS, de célébrer chaque année la journée du migrant par la remise du prix du Meilleur reportage en migration. Par l’organisation de ce prix, l’association et ses partenaires souhaitent susciter l’intérêt chez les professionnels de l’information et de la communication à faire des productions de qualité relatives aux questions migratoires.

Les lauréats de la troisième édition auront à traiter au choix plusieurs thématiques. L’innovation de cette édition sera le prix du Meilleur reportage dédié à Ndatté Diop. En prélude à cet événement, l’AJMS organise une conférence de presse, le vendredi 18 novembre 2022, à la Maison de la presse Babacar Touré à partir de 10 h, qui marque par la même occasion le lancement de l’édition 2023 du prix. Il est dédié pour rappel à feu Ndatté Diop, ancien membre de l’AJMS", lit-on dans la même source.