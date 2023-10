Prix Nobel littérature

L’Académie suédoise a annoncé avoir décerné le Prix Nobel de littérature 2023 à l’écrivain norvégien Jon Fosse pour ‘’son drame et sa prose novatrice qui donnent une voix à l’indicible’’. Âgé de 64 ans, le lauréat est un poète et dramaturge qui, selon certains médias, était parmi les grands favoris de cette haute distinction de la littérature délivrée chaque année par l’académie du Nobel.

Les écrits de Jon Fosse en nouveau norvégien dans différents genres sont extrêmement vastes et comprennent une quarantaine de pièces de théâtre et un grand nombre de romans, selon la biographie du lauréat publiée sur le site de l’académie suédoise. Son œuvre est composée de recueils de poésie, d’essais, de livres pour enfants et de traductions. ‘’Il est l’un des dramaturges contemporains les plus populaires, mais il est de plus en plus reconnu pour sa prose’’, fait remarquer l’académie suédoise. Elle rappelle qu’’’il a fait ses débuts en tant que romancier en 1983 avec son premier roman ‘Raudt, Svart’ (Rouge, noir) paru en 1983’’.

Celui-ci a ‘’donné le ton à la série de romans’’ qu’il a écrits. Il publie une quinzaine d’écrits avant de venir au théâtre. Sa première pièce, ‘’Et jamais nous ne serons séparés’’, est montée et publiée en 1994. Ses écrits (romans, nouvelles, poésie, essais et pièces de théâtre) ont été traduits dans plus de quarante langues et ses pièces ont été montées par de grands metteurs en scène européens, selon le texte relatant son parcours littéraire. ‘’L’œuvre théâtrale de Jon Fosse se caractérise par une écriture très épurée, minimale, répétitive avec d’infimes variations. La langue est banale, l’intrigue est pauvre, quasiment absente, l’ensemble paraît très simple.

Mais l’auteur arrive à créer une tension extrême entre les personnages, dans un univers souvent très sombre’’, peut-on lire sur sa biographie. Le nouveau Nobel de littérature a été distingué plus d’une dizaine de fois depuis 1992 à travers le monde, avec notamment le Prix de la littérature européenne, obtenu en 2014. Considéré comme l’un des plus grands auteurs contemporains, il a reçu le prix international Ibsen en 2010 pour son œuvre ‘’Quelqu’un va venir’’. Il a été décoré dans l’Ordre national du mérite français, en 2003. Il succède ainsi à la Française Annie Ernaux, qui a été consacrée prix Nobel de littérature en 2022.