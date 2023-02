Face à la presse hier, le gouvernement a dépêché quatre ministres pour répondre à Ousmane Sonko. Ils lui ont lancé des vertes et des pas mûres.

‘’Ce jeudi 16 février 2023 sera, sans aucun doute, inscrit dans le marbre. En ce jour, en effet, nous sommes tous témoins de la forme suprême de l'irresponsabilité politique et de la forfaiture morale. Après avoir traîné un citoyen dans la boue, porté gravement atteinte à son honorabilité, diffusé de fausses rumeurs, Ousmane Sonko, se sentant de plus en plus lâché par l'immense majorité du peuple sénégalais, renoue avec ses pratiques favorites’’, a déclaré hier le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Abdoulaye Saydou Sow, faisait face à la presse en compagnie de ses collègues de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat Pape Malick Ndour, du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang et de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants Fatou Diané.

‘’Pas plus tard qu'avant-hier seulement, selon M. Sow, le leader du Pastef a insulté tous les acteurs du système judiciaire, citant nommément des magistrats, sur fond de menaces d'une gravité extrême. Injures, menaces, défiance et attaques permanentes contre les institutions du pays. Voilà ce qui caractérise et définit M. Sonko’’. Ce dernier, a-t-il indiqué, se pense au-dessus des lois, s'autorise d'injurier les marabouts et de mettre en œuvre sa volonté de ‘’brûler’’ le pays, suite à ses ‘’turpitudes’’ et ‘’errances’’ privées qui le démasquent au grand jour.

‘’Pour laver un honneur, on l'a traduit devant la justice. Et sa réponse, claire et sans ambiguïté, a été de lancer un appel à un assaut massif au tribunal, pour empêcher, à tout prix, la tenue du procès. Drôle de manière de démontrer que l'on a la vérité avec soi ! Pour nous, et le monde entier peut en attester, on retient que le peuple sénégalais a refusé de suivre la voie de l'aventurisme, du mensonge et de la défiance infecte. Qu'il a, tout au contraire, choisi la voie de la raison et de la responsabilité, en s'éloignant d'un politique radioactif qui transforme les questions privées en questions politiques. De même, cette journée a témoigné de la solidité de notre système judiciaire qui n'a, nullement, cédé aux menaces du colosse aux pieds d'argile, du véritable tigre de papier ! Enfin, l'État de droit a montré, si besoin en était, qu'il est debout et prêt à faire respecter les valeurs et principes de la République, tout en rappelant que lui seul a le monopole de la violence légitime’’, a poursuivi le maire de Kaffrine.

Il pense que la journée d’hier a, enfin, témoigné d'une grande vérité : monsieur Ousmane Sonko se complaît dans les différés et reports. ‘’Que tous les Sénégalais sachent que c'est lui, M. Sonko, qui demande, toujours, les reports et autres différés ! Pour quiconque se soucie de la vérité, de la preuve, ne saurait être plus éloquent de sa culpabilité. Il est la plus grande escroquerie politique que le Sénégal ait connue. Ses attaques contre le système judiciaire sont, dans le fond, un aveu plus qu'une posture de résistance. Pour ce qui nous concerne, nous pouvons vous assurer que Mame Mbaye Niang ne lâchera rien, qu’il ira jusqu'au bout de son combat pour que justice soit faite et soit dit le droit. Cette bataille sera menée dans le respect absolu des règles et lois en vigueur au Sénégal avec le soutien actif de tous les militants et sympathisants du parti’’, a-t-il ajouté.

Malick Ndour : ‘’S’il meurt, nous allons épouser ses femmes’’

Pour le ministre de la Jeunesse, désormais, ils vont faire face à l’imposture, à l’indiscipline, à l’arrogance et à l’impolitesse du leader du Pastef. ‘’On ne va plus accepter qu’on saccage les biens de ce pays. Nous ferons face à lui. Nous serons debout dans les quartiers comme un seul homme pour lui donner une réplique. S’il meurt, nous allons épouser ses femmes. Que cela soit clair dans sa tête. On ne va plus lui laisser le terrain ou mourir pour lui. La seule chose que nous avons appréciée chez lui aujourd’hui, est le fait qu’il a accepté de répondre à Dame Justice. Ce qui est une bonne chose. Surement, il a entendu notre message de l’autre jour. Il a compris que s’il ne répond pas, il va subir les conséquences’’, a tonné M. Ndour.

Celui qui a esté en justice Ousmane Sonko est allé plus loin. ‘’Il est habitué des faits. C’est un grand menteur. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Hier (avant-hier) quand je l’ai entendu, j’ai dit alhamdoulilah, car je me suis dit qu’il va donner des preuves une fois au tribunal. Il ne devrait pas reporter. La seule chose que j’attendais est qu’il rend public ce rapport. Je voudrais aussi dire que, dans cette histoire, je n’agis ni au nom de Macky Sall, Farba Ngom. J’ai porté plainte, quand il m’a accusé. Je ne l’ai fait sous l’influence de personne. Si le président de la République m’avait demandé de retirer cette plainte, je jure que je préfère me retirer du gouvernement et continuer cette action judiciaire. C’est une question d’honneur pour moi. Il (Sonko) est un menteur, une mauvaise personne, un manipulateur. S’il dit que c’est Macky qui est derrière moi, il ne respecte pas les Sénégalais. Il n’a pas de programme. Depuis qu’il a écrit son livre, tout ce qu’il dit, c’est basé sur les réseaux sociaux’’, déclare Mame Mbaye Niang.

Le ministre d’ajouter : ‘’C’est aujourd’hui, malgré tout son bruit, qu’il a su que je n’ai jamais été le coordonnateur de Prodac. Il sait que les carottes sont cuites pour lui. Il en est conscient. Ce dossier n’est pas politique. C’est entre lui et moi. Il est en train d’abrutir la jeunesse sénégalaise. Il ne fait que diffamer. Qui a une fois vu un rapport IGE publié via Internet ? Lesdits rapports sont classifiés. Pour qu’une personne y puisse mettre la main, il faut le déclassifier. Il doit être un psychopathe doublé d’un menteur. Qu’il montre le rapport. Mon éducation ne me permet pas de tromper la confiance portée sur ma modeste personne. J’ai proposé ma démission pour aller au tribunal et défendre mon honneur. Je ne suis pas une personne qui dilapide l’argent du contribuable. Je ne vais pas laisser passer cela. Tout sera clair. Si c’est ce procès qui l’empêchera d’être candidat, c’est fini pour lui.’’

Il ajoute : ‘’Il était où le 23 juin, quand on défendait la démocratie ? Il n’a jamais été présent dans les grands combats pour la démocratie. Au nom de la République, il faut arrêter cet imposteur qui est en train de disloquer notre société, un danger pour la République, notre nation. Il n’est pas un homme de vertu. Il ne mérite pas un soutien, surtout des religieux. S’il le faut, je vais mourir pour l’arrêter, d’autant plus que la vérité est avec nous.’’

CHEIKH THIAM