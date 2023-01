Jeune styliste, Kassé Mabo habille de grandes personnalités, dont Ousmane Sonko et Youssou Ndour. Le jeune homme au parcours atypique fait son bonhomme de chemin. Il vient d’ouvrir un showroom nommé Kassé Mabo Swewing (KMS), sa marque. Son vœu, c'est de voir les Africains s’habiller à travers les créations locales.

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. Malgré sa jeunesse, le styliste Kassé Mabo fait son bonhomme de chemin. Il a déjà la cote auprès de grandes personnalités qui portent fièrement ses créations. Il s'agit notamment des politiciens, des chanteurs, des créateurs, des acteurs du cinéma. Ousmane Sonko, Youssou Ndour, Sokhna Aïda Diallo de feu Cheikh Béthio Thioune, Manel Diop, Kane Diallo, Sidy Samb, Bouba Niang, etc.

Jeune et dynamique, Kassé Mabo se bat jour et nuit pour la réalisation de belles œuvres : costumes africains, robes, etc. Ancien peintre, passionné d’art et surtout de mode, il cherche toujours la perfection, notamment au niveau de la finition. L’ancien apprenti de Mor Kassé aime la mode, les habits stylés. Fun, lui-même se distingue par sa manière de s’habiller.

Il faut dire que Kassé Mabo a intégré le milieu de la mode à bas âge, sous l'influence de son père. Ce dernier était styliste en Côte d'Ivoire. Pour se perfectionner, le jeune a dû côtoyer les meilleurs stylistes du Sénégal, notamment celui de Mandel Couture. Kassé Mabo s'est également formé à Darou Salam Couture et chez d’autres stylistes.

Fort de toutes ces expériences, c'est en 2012 que le jeune a décidé de créer sa propre marque : Kassé Mabo Sewing (KMS).

‘’Je demande aux jeunes de se former, de créer de nouvelles choses. Moi, je suis curieux, c'est pour cela que j'ai une touche particulière’’, a déclaré l’homme aux grosses lunettes, vêtu d'une tenue africaine bleue, assortie d’un foulard porté à la manière de 2Pac, et des baskets blanches. Il participe aussi à de grands événements qui passent inaperçus. Récemment, il a fait une collection pour les acteurs d’une société de production. Multipliant les créations, le styliste se fait remarquer à travers les défilés, fashion Week, et festivals de mode.

Il a ainsi participé à Gorée Fashion Week en 2018 et à Cap Skirring Fashion Week.

Kassé Mabo continue d’impressionner. Il vient d’ouvrir son showroom aux HLM Grand-Yoff. Son vœu, c'est de voir tout Africain s’habiller de manière africaine. Il invite ainsi à la valorisation des produits locaux.

BABACAR SY SEYE