Quinze responsables clés de la gestion des finances publiques sénégalaises ont reçu, lundi, leurs attestations de fin de formation dans le cadre du Programme d’excellence en matière de leadership dans le secteur public africain (LEAPS).

Face aux défis économiques, le renforcement des capacités de gestion et de leadership des cadres supérieurs devient un impératif stratégique. C’est dans ce contexte que des initiatives à l’image du LEAPS prennent tout leur sens. Déployé par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), ce programme vise à combler les insuffisances en management et en leadership, des compétences jugées essentielles pour accompagner les réformes structurelles. Cette cérémonie a également marqué le lancement de la deuxième cohorte. Le programme LEAPS est donc conçu pour faire des bénéficiaires des “gestionnaires efficaces du changement voulu en matière de gestion des finances publiques”, selon le chef du département gouvernance économique et sociale de l’ACBF, Rodolphe Bance. Ce dernier renseigne que ce projet a été mis en place par l’ACBF après avoir identifié des “défis et des insuffisances en termes de capacité managériale et de leadership”, au-delà des compétences techniques des cadres. “Nous venons de remettre les attestations de fin de formation aux 15 acteurs de la gestion des finances publiques issus de plusieurs structures, dans le cadre du programme LEAPS, qui cible les directeurs, ceux qui sont au cœur de la conduite des réformes, afin de renforcer leurs capacités de leadership.”

Un “levier stratégique”

Ce renforcement des compétences est donc perçu comme crucial pour l’atteinte des objectifs stratégiques du pays.

Alaya Ouarme, représentant du ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, a ainsi soutenu que le programme LEAPS constitue un “levier stratégique” pour accompagner la conduite des changements dans le secteur des finances publiques. Il est un outil d’accélération pour la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, ainsi que de la Stratégie nationale de développement 2025-2029. L’envoyé du ministre d’ajouter : “La nécessité de doter nos cadres supérieurs de compétences techniques et managériales à la hauteur des défis actuels, complexes et en constante évolution, s’impose aujourd’hui avec acuité.”

Les 15 bénéficiaires de cette première cohorte proviennent de structures stratégiques, notamment du Trésor, des Impôts, de la Douane, de la Direction des marchés publics et de l’Assemblée nationale. Les premiers diplômés témoignent d’un changement d’approche fondamental. “Le programme nous a permis d’avoir une approche différente et de nous réajuster pour améliorer nos capacités dans le management. Il nous a formés à être des leaders, ceux qui inspirent, qui donnent confiance et qui savent organiser une équipe en vue d’atteindre un objectif”, commente un bénéficiaire répondant au nom de Cheikh Ndiaye.

Pour la présidente du Réseau des femmes dans la gestion des finances publiques, Aminata Fall Dramé, le programme a eu un impact direct sur le terrain. Elle l’explique comme suit : “J’ai constaté à quel point les outils et l’état d’esprit acquis avec LEAPS peuvent faire bouger les choses. Grâce à ce programme, j’ai pu mobiliser et inspirer les membres de notre réseau autour d’une vision commune : porter la question du genre dans la gestion budgétaire avec plus d’assurance et surtout accompagner d’autres femmes dans leur parcours de leadership.”

Rappelons que la cérémonie de remise des attestations a été l’occasion de lancer la cohorte 2025-2026, assurant la continuité de l’effort de renforcement des capacités. En outre, le Sénégal fait partie des six pays pilotes, aux côtés de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria, du Kenya et du Zimbabwe.

Mamadou Diop