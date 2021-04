La secrétaire d’État chargé du Logement auprès du ministre de l’Urbanisme, de l’Hygiène publique et du Logement a apporté, hier, des précisions sur le projet de ‘’100 000 logements’’. Selon Victorine A. Ndèye, il ne s’agira pas de cités-dortoirs, mais de ‘’liguey-deuk’’.

Une réunion conjointe a réuni, hier, le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires (MCTDAT) et celui de l’Urbanisme, de l’Hygiène publique et du Logement. Le projet de ‘’100 000 logements’’ était au centre des échanges. Le ministre Oumar Guèye s’en est réjoui. Car, pour lui, ce projet nécessite une synergie d’actions entre les collectivités territoriales et le ministère de l’Urbanisme. Ainsi, il compte, du mieux qu’il peut, accompagner ce projet.

Son collègue, Abdoulaye Sow, a indiqué que le gouvernement est un et la politique est définie par le chef de l’État. ‘’Nous serons en concertation permanente pour appliquer les directives du président de la République. Sur le projet ‘100 000 logements’, il faut se réjouir qu’il soit sorti de terre. Il y a un ensemble d’instruments que le chef de l’État a mis à la disposition des Sénégalais. On peut en citer la loi sur l’habitat social, la Sapco qui a été mise en place, le Fonds pour l’habitat social, entre autres. Tout ceci a permis le démarrage effectif de ce projet sur l’ensemble du territoire national’’, a dit M. Sow.

En effet, confirme la secrétaire d’État chargé au Logement auprès du ministre de l’Urbanisme, de l’Hygiène publique et du Logement, ce projet sera déployé au niveau territorial. Selon Victorine A. Ndèye, il ne s’agira pas de se limiter à Dakar, mais d’être présent partout sur le territoire national, avec les mêmes commodités. Ce projet est un label à travers lequel tous les départements du ministère seront retrouvés, en termes de logement, de cadre de vie et d’hygiène publique. ‘’Le concept, aujourd’hui, est d’éviter les cités-dortoirs, mais, il nous faut nous approprier du concept ‘liggey-deuk’. En ce sens que les logements seront construits dans des zones où il y aura des activités économiques, qui parle de ces dernières, fera forcément référence au Programme national d’aménagement et de développement du territoire. Le logement est un investissement. C’est un pari sur l’avenir. Donc, il faut planifier, voir ce qui est prévu dans les différentes localités et revenir à l’épine dorsale qui est le PSE’’, a-t-elle précisé d’emblée.

D’après elle, il ne s’agit pas d’une commande publique. Ce sont des promoteurs publics et privés qui construisent des maisons avant de les mettre à la disposition des Sénégalais. Mais la particularité, renseigne-t-elle, est que l’État a accordé les facilités. Il donne le foncier, il accompagne. Il y a un cahier des charges avec des prix plafonnés. ’’Le prix du logement social ne dépasse pas 12 millions F CFA. L’objectif est très simple. Il s’agit de loger le Sénégalais. Le Sénégalais qui paye 100 000 F de loyer le mois, l’année, c’est 1,2 million F CFA. Au bout de 10 ans, il est à 12 millions F CFA. Il s’agit de transformer cette location en vente. L’État veut accompagner les Sénégalais pour permettre au plus grand nombre d’entre eux d’accéder à la propriété immobilière. C’est tout le sens de ce projet’’ ; a conclu Victorine Ndèye.

Un projet qui doit couvrir 138 collectivités locales, pour un ‘’Sénégal propre’’

Par ailleurs, lors de cette rencontre, Oumar Guèye a informé qu’il y a un projet qui va requalifier la décharge de Mbeubeuss. Il va se développer dans le cadre d’une territorialisation publique, à travers les différents départements du pays, en impactant positivement les différentes collectivités territoriales au niveau national. Financé par la Banque mondiale, selon Oumar Guèye, il doit couvrir 138 collectivités locales, pour un ‘’Sénégal propre’’, en plus de l’extension de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG) dans tout le pays.

CHEIKH THIAM